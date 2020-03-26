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環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

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▲環球購物中心2020母親節檔期首波初夏採購節。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心提供）

▲環球購物中心2020母親節檔期首波初夏採購節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心提供）

記者蔡惠如／新北報導

上半年百貨最優惠母親節檔期即將來臨，各百貨紛紛公佈首波促銷方案，新北中和環球購物中心「初夏採購節」也在4／2至4／22期間登場，會員於指定店櫃消費滿5,000元送500元抵用券，使用聯名卡再加贈300元抵用券，若使用GMpay單筆首刷情況下，滿888元送100點點數（可折抵30元），意即消費滿5,000元最高可回饋830元抵用。

雖新冠肺炎在台疫情升溫，百貨仍迎來母親節檔期，除強化環境清潔與安心購物之外，環球購物中心中和店則以歷年最高16.6%回饋率，搭配「YOSISTAMP呦嘻百分百」知名貼圖聯名滿額贈品吸客。

▲環球購物中心2020母親節檔期首波初夏採購節。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心提供）

▲刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿2,000元，4／9至4／12可獲「YOSISTAMP直傘」。

▲環球購物中心2020母親節檔期首波初夏採購節。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心提供）

▲4／2至4／22日新北中和、桃園A8及屏東市刷聯名卡單日累計消費滿15,000元送「膳魔師聯名保溫瓶」。

滿5,000元送500元的回饋門檻方案與去年相同，而去年底新上線的GMpay，則祭出全新回饋，包括新北中和、桃園A8、屏東市在初夏購物節期間，會員當日使用GMpay刷指定6大銀行信用卡，累計消費滿5,000元送200元抵用券。此外還有首刷回饋，使用GMpay綁定Global Mall中信聯名卡單店單筆首刷滿888元即送100點點數（價值約30元）；若綁定國泰世華信用卡當日單筆首刷滿1,000元送100點點數。

▲環球購物中心2020母親節檔期首波初夏採購節。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心提供）

▲Global Mall獨家來店禮，刷聯名卡單日累計消費滿2,000元，4／2至4／5送「YOSISTAMP造型折疊購物袋」。

而環球購物中心車站型4店，包括板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，則於初夏購物節活動期間，刷聯名卡當日單卡累計消費滿2,000元送100元禮券。

另位於永和的社區型百貨比漾廣場，其「美麗購物節」促銷也從3／26起至4／15期間開跑，推出化妝品、內睡衣當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券；男女童裝、女鞋4／5前單日單櫃消費滿3,000元送200元抵用券。

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