彰化國一女腦幹冒出多顆腫瘤！教會拍影片募款　集氣為她加油

▲13歲郭姓女孩罹患惡性腦幹腫瘤目前住院治療。（圖／郭媽媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮有1名13歲郭姓女孩，腦幹有1顆大腫瘤，旁邊還冒出無數顆，愛運動的她因此住進醫院治療，也不放棄重回運動場活潑奔馳的願望，2月初財團法人基督教中華循理會台東教會，製作了一段影片放在YouTube上為她募款，短短1個月便募集到足夠醫療費用，如今教會希望外界集氣，為女孩加油。

牧師尤宗賢表示，這段募款影片3月初已經下架，至今仍湧入許多愛心人士善款，目前小妹妹的醫療費用已經夠用，如今只等待能有標靶藥物能將腫瘤徹底消除，如果沒有的話4月就需要再一次的住院接受治療，希望各界為她集氣，屆時有需要募款，會再將影片重新上架，也感謝各界的關心。

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據了解，小女孩因為療程告一個段落，近日將出院回到彰化。郭媽媽說，他們原本住在台東，後來因為工作的關係搬到彰化居住，單親還要照顧女兒的生活起居，便請父母親一起同住方便照料，如今因為女兒住院，也跟著到醫院。

▲13歲郭姓女孩罹患惡性腦幹腫瘤目前住院治療。（圖／郭媽媽提供）

郭媽媽也說，自去年10月被確診罹患惡性腦幹腫瘤至今已經過了5個月，原本健健康康又陽光的女孩，烏黑齊肩的頭髮，因為治療頭髮也沒有了，一度因為腦瘤腫脹導致左邊肢體及右邊臉部無法動、吞嚥障礙會流口水，2月底決定開刀清除其中一顆80%腫瘤，3月跌倒再住進加護病房才發現疑似原本清除的腫瘤長大了，都要包尿布無法自己翻身。

她很感謝醫院的醫治，但想到女兒腦幹裡還有腦瘤，心裡面就如同一塊大石頭壓著，喘不過氣來，女兒的堅強意志力與樂觀的天性，讓她堅信人生是還有希望的，下個月也會搬回女兒最愛的出生地台東居住。

▲13歲郭姓女孩罹患惡性腦幹腫瘤目前住院治療。（圖／郭媽媽提供）

溪湖鎮吉鮮火鍋店長施育彰及同濟會前會長陳隆誠在網路看到她的影片，隨即通知村里長聯合服務總會長何炳樺、獅子會長楊承蒲，玄爺帝爺功德會總幹事楊海西展開募款行動，居住地忠覺里長吳錫祥隨即捐12,000元、也通報各界全力協助幫忙，社會處長王蘭心隨即運用急難救助支援，也希望小女孩能漸漸恢復健康，重回校園。

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