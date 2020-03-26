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雙北確診上升！侯友宜、柯文哲合力爭取中央做「這2件事」

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記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜26日上午出席雙北論壇後表示，雙北兩市同屬生活圈，市民高密度往來，他將與台北市長柯文哲一同爭取中央同意雙北疫調資訊交換，同時建議中央宣導「檢疫者留居家，家屬入住旅館」的防疫策略。

新冠肺炎確診案例急遽上升，雙北市長保持密切聯繫，建立防疫合作，侯友宜指出，所有的防疫細項，由新北市劉和然副秘書長與台北市黃珊珊副市長，在會前已達成10項共識，包括共享防疫標準作業程序；在大眾捷運系統上，針對超溫乘客訂定後送原則及超溫處理作業，並在雙北捷運場站採取一致作法

由於兩市學生皆有跨區就學、補習情形，將強化教育相關單位橫向聯繫，針對確診案例、需居家隔離者做到及時互通資訊，以及啟動應變機制。兩位市長並同聲爭取中央同意雙北疫調資訊交換，以利疫情管控與即時因應

侯友宜說，新冠肺炎確診案例急遽上升，截自24日統計，新北市55人確診，居家隔離者累計1,356人，居家檢疫累計已破兩萬。雙北兩市同屬生活圈，市民每日頻繁往來，兩市要扛起防疫責任，合作無間，管控境內把居家檢疫、居家隔離等防疫工作做到位。

侯友宜強調，兩市是生命共同體，沒有同調不同調的問題，只有對抗唯一敵人「新冠肺炎病毒」的挑戰；雙邊要合作、共享，盤點所有資源，配合中央政策，超前部署，並肩抗疫。

為超前部署，讓第一線防疫人員全力備戰，兩市未來在退休醫護人員及防災士規劃也將合作，共享教育訓練資源，人力互相支援，萬一後續真爆發大規模感染就可迅速投入防疫工作。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

此外，雙北將積極推動防疫專車系統，整合兩市車輛相互調配，提升服務能量及派車效率；因應防疫旅館需求，侯友宜表示，兩市將建立互助互聯網提高旅館房間使用率，同時建議中央宣導檢疫者留居家，家屬入住旅館的防疫策略

針對民生物資供應問題，侯友宜指出，目前正積極建立北台區域聯防，協調鄰近縣市支援，讓雙北市轄內肉品、家禽、果菜市場人員安全及貨物運銷正常，做到供應不斷鏈。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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