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「新冠」太毒！防飛沫噴濺　花蓮警架設戶外透明布簾偵訊區

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▲▼為降低第一線員警面對民眾受到疫病感染的風險，設立戶外偵訊區。（圖／鳯林分局提供，下同）

為降低第一線員警面對民眾受到疫病感染的風險，設立戶外偵訊區。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，為使員警能夠安心執勤，鳳林警分局25日分別於分局、光復分駐所、瑞穗分駐所及豐濱分駐所4個地區設立戶外偵訊區，架設防護透明布簾，避免直接飛沫傳染，降低第一線同仁面對民眾時，受到疫病感染的風險。

▲▼為降低第一線員警面對民眾受到疫病感染的風險，設立戶外偵訊區。（圖／鳯林分局提供，下同）

第一線警察同仁需長時間面對民眾，無疑暴露在危險環境中，警政各單位皆已落實量測體溫及搭配酒精、口罩供洽公民眾及員警使用，鳯林分局25日特別設立戶外偵訊區，架設防護透明布簾、夜間照明燈、電腦、攝影機、隔離衣、防護面罩、口罩、醫檢手套、酒精、及額溫槍等防護裝備，若有居家隔離、檢疫或發燒的民眾，做筆錄時帶往此處偵訊，降低員警感染的風險，落實防疫工作。

▲▼為降低第一線員警面對民眾受到疫病感染的風險，設立戶外偵訊區。（圖／鳯林分局提供，下同）

居家隔離、檢疫或發燒的民眾，做筆錄時帶往此處偵訊，降低員警感染的風險。

鳳林分局長黃國師表示，戶外偵詢區設置，重點是為了保障員警健康安全，也避免病毒在室內擴散，同仁偵辦案件或受理報案時，都應先查證對象旅遊史、是否為居家檢疫（隔離）對象或有無發燒、咳嗽等症狀，同時要求員警執勤時保持警戒、常洗手、量體溫及戴口罩，確保防疫無漏洞，保護警察也保護民眾。

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