漆作與油漆的距離　漆作職業體驗開創新視野

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，於青年節前辦理「青春不留白 迎接繽紛多職人生」就業促進活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓青年們多認識新興行職業，找尋屬於自己的夢工廠，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，於青年節前辦理「青春不留白 迎接繽紛多職人生」就業促進活動，讓年輕人有機會體驗漆作藝術的創作過程，探索自己的未來。

15位參與活動的青年朋友透過本次活動，翻轉對油漆裝潢的印象，發現漆作是可以發揮自由創意來服務社會大眾的職業。台南就業中心也將現場體驗的青年朋友作品在該中心展示至4月底，供民眾參觀欣賞，也歡迎對漆作藝術有興趣的求職民眾向就業中心洽詢參訓的資訊。

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本次活動最特別的地方是邀請2位還在就學中的培訓國手擔任體驗講師，比在場體驗的青年朋友還要年輕，但他們已在漆作上嶄露頭角，其中就讀室內空間設計科的傅文德於49屆全國技能競賽南區分區技能競賽－油漆裝潢（漆作)）獲得銅牌，就讀多媒體設計系的李佳玲獲得佳作，他們談到學習的重點，除了要對色彩具有敏感度之外，在學習過程要有一股毅力，對不滿意作品要勇於淘汰捨去，一直重複的動作、筆觸，每筆琢磨皆是必須的，直達到滿意為止，雖然會很辛苦，但在完成作品的同時也發現找到了自己、累積無法言喻的成就感。

參與活動的青年朋友透過2位漆作選手細心解說及實務體驗，瞭解塗料、漆料、技能作複合形式創作，即漆的藝術，包括漆器、漆畫和漆塑3大部分，表現形態有平面造型和立體造型，作品有實用品也有純觀賞品，讓青年朋友對漆作有了初步的認識。初次體驗的青年朋友在不到2小時的時間，就完成了自己的初作，有人滿意、有人開心的說，「原漆變現金，創作無價」。青年朋友都很大方的將自己的處女作借給就業中心展示，希望能引發更多求職青年學習漆作的興趣。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，在服務中發現很多青年朋友還沒有找到自己真正想作的工作，因此對未來感到茫然，對尋職活動總是提不起勁。若能及早瞭解自己的興趣、能力，建立生涯的初步目標方向，做出生涯抉擇，進而實踐目標，可讓青年更能夠適應社會及穩定就業。希望青年朋友可多運用就業中心的職涯探索、釐清職涯方向，並透過就業中心的就業及職業訓練資源，儘早實現夢想。

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