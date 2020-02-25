南王「花環實小」小米播種祭體驗　台東縣府計畫成立原民教資中心與原民國小

▲ 台東南王Puyuma花環實驗小學於25日辦理小米播種祭體驗活動，縣長饒慶鈴由縣府教育處林政宏處長陪同親自出席。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣民族教育實驗小學-南王Puyuma花環實驗小學於25日辦理小米播種祭體驗活動，縣長饒慶鈴由縣府教育處林政宏處長陪同親自出席，體驗卑南族Mabiyalawa(播種小米)文化，饒慶鈴肯定花環實小推動卑南族文化課程，扎根文化素養的用心，未來縣府將規劃在學校成立全縣原住民族教育資源中心，以及將南王Puyuma花環實驗小學積極爭取轉型為全國第一所原住民族小學。

饒慶鈴在體驗後表示，台東是臺灣最為豐富多樣的原住民文化保留地，主要有7大族群及10大族語系，全縣各國中小長年耕耘民族教育文化傳承不遺餘力，要對各級學校教育伙伴在落實民族教育傳承之付出與用心給予高度肯定外，台東縣政府依據原住民族教育法，規劃設立任務編組性質之原住民族教育資源中心，辦理原住民族教育課程、教材與教學方法之研發及推廣。

▼ 南王「花環實小」小米播種祭體驗。（圖／記者楊鈞典翻攝）

另外，依據尚在草擬中之原住民族學校法，推動本縣原住民族實驗學校轉型為「以原住民族知識及生活哲學觀為主體，具獨立學制之原住民族學校」，以促進原住民族教育多元發展，推動原住民族人才培育與教育自主治理，保障原住民就學及公平選擇機會。

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