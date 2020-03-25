蓬佩奧批中國隱瞞疫情！俄羅斯、伊朗也在造謠　置千萬生命於險境

▲美國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧24日批評，中國政府仍然向各國提供關於新冠肺炎的資訊，這樣的做法讓成千上萬人的生命處在危險之中；他也強調，除了中國提供假消息外，俄羅斯與伊朗也是，「他們說這是美軍散播病毒，也說一切都是從義大利開始的。」

蓬佩奧（Mike Pompeo）接受媒體訪問時指出，他非常擔心中國共產黨對新冠病毒的訊息有所隱瞞，同時也不願意向世界提供所需的資訊，這會讓全球成千上萬人的生命都處在危險之中，無法避免疫情再次發生。同時，蓬佩奧也指責，俄羅斯與伊朗也在到處散播假消息，「他們說這是美國軍隊做的，他們說可能是從義大利開始的，一切都是為了推卸責任。」

儘管蓬佩奧不斷批評中國，但全程都未使用「中國病毒」或「武漢病毒」一詞。

蓬佩奧提到，目前美國醫療用品供應鏈出現問題，是因為這些企業的供應鏈不在美國境內運作。美國白宮官員透露，川普正計畫發布一項行政命令，將企業的供應鏈遷回國內，但不確定何時會發佈；川普也在記者會上表示，「未來的目標是提供美國的藥品提供給美國的病人，美國的資源提供給美國的醫院。

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