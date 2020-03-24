台南居家檢疫人次突破4000人　市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

▲台南居家檢疫人次突破4000人，市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人提醒市府居家檢疫政策不同步。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

目前台南市居家檢疫人次已突破4000人，市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人24日共同指出，最近這兩週是第二階段的防疫關鍵期，加上歐美疫情大爆發，大量國人及留學生返國，導致居家檢疫量能受到考驗。

陳怡珍議員表示，市府的防疫政策經常在尚未下達基層人員之前，就已搶先宣布，導致第一線人員被一問三不知，像市府早早於3月11日與中華電信推出「台南市防疫關懷包」，內容包含三大面向「居家辦公、在家自學及免費追劇」，提供3000組14天免費娛樂項目序號，並特別提供台南市民既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月，希望居家檢疫的朋友能安心在家隔離，得到精神上的舒緩和療癒。此防疫政策看似立意良善，但民眾直到3月22日詢問防疫專線或是區公所里幹事，完全不知情，不知道發到哪裡去？

另外，市府於3月20日上週五宣布擬定「台南市獎勵區里配合嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫政策實施計畫」，對於積極協助居家檢疫工作、協助資助或發放防疫物資（如口罩、消毒用品…等）、配合環境衛生整理及其他提供有助於防疫工作者，提供100案獎勵方案，可由里辦公處申請補助，結合台南市相關景點旅遊辦理社區總體營造觀摩，里長及里民們同樣詢問防疫專線有關補助內容，得不到任何資訊以外，陳怡珍也大呼不可思議，竟然在疫情嚴峻的關鍵時刻，獎勵社區辦理市內旅遊，雖明訂「搭乘遊覽車須於疫情緩和期間」，但舉辦群聚活動仍懷有高風險，陳怡珍強烈建議市府應選擇合適的時機點再行公告。陳怡珍強調，市府推出相關防疫政策，應提前讓防疫專線及第一線接觸居家檢疫民眾的區公所人員接收資訊，才不會造成資訊落差，讓民眾無所適從。

周麗津議員則指出，包括蔡英文總統及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都強調，未來14天是防疫關鍵期。但服務處接獲選民陳情表示，家中有3月20日自美國加州回來的孩子，至今4天至今都沒有收到市府發送的居家檢疫關懷包，周麗津提出各縣市的隔離關懷包顯示，不論其發放的物資豐盛與否，至少都包含14天份的口罩，讓隔離民眾在家也能保護同住的家人，但台南市獨缺最重要的口罩，連基本的防疫物資酒精或者漂白水都沒有，到底該如何防疫。

蔡旺詮議員補充，感謝民間宗教團體贊助台南的防疫包物資，包含有宗教書籍能讓人平靜心靈，但整個隔離防疫包百分之百全都是民間贊助，市府沒有花到一毛錢，再加上聽聞有入境的外國人沒有拿到防疫包物資，蔡旺詮呼籲市府應一視同仁、平等對待。另外，蔡旺詮也強調，呼籲市府暫緩提出補助社區觀摩計畫，至少等到疫情趨緩再來進行，千萬不要急於一時，釀成不必要的感染危機。

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