影／湖北解封前「武漢包機第三批」是否啟動？　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸在今（24）日宣布「湖北即將解封」，而從疫情到現在，已經有兩批武漢包機回台，外界也關心是否會有第三批包機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「這要跟陸委會跟海基會討論，如果開了（解封），就會有開了的作法，不過既然開了，就不會有包機問題。」

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城已「封城」超過2個月，湖北省政府24日宣布，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通；4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，但全需憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

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陳時中表示，原先湖北返台都有註記，這是因為在封城中，現在不封城了，就可以讓他們回來，但會照著居家檢疫措施來走，會與陸委會進行相關磋商。

另外，他也提到，湖北解封的確會有一波返台潮，但人數應該不會太多，在這樣的情況下，回來的人都要做觀察，台灣檢疫能量是可以的，如果有吃退燒藥也要誠實通報，不會因為吃藥而處法，但只要隱匿就會處分。

陳時中強調，如果回來時候發燒等症狀，有先服藥才進入境者，希望都能誠實通報，絕對不會因為吃藥處分，只會會因為沒通報處分。他重申，吃藥坐飛機回來身體發燒退了、咳嗽壓抑住，機場幾乎不會查驗到，反而對自己不是好事。