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肺發炎「二採陰」員工請假過程曝！台鐵：沒有謊稱去照顧父親

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▲▼台鐵,普悠瑪,火車,消毒,口罩,車廂。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵車廂內外都已加強消毒作業。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球疫情險峻。台鐵日前被爆出一名員工以照顧父親為由請假，卻跑到杜拜旅遊，外界憂成防疫破口。對此，台鐵澄清「都是聽說」，且該員工請假當時，杜拜並非第三級警告地區，依規定不需通報，因此「不會懲處，最多口頭告誡」，此外員工請假為個人權益，依規定除至大陸外，不須申報原因。

台鐵一名員工3月1日到6日至杜拜旅遊，據傳，該員工以照顧父親為由請假，並未向台鐵通報出國計畫，他在21日出現身體不適，就醫後才讓旅遊史曝光，甚至傳出他曾參加大型演習活動，導致台鐵人心惶惶。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵,普悠瑪,火車,消毒,口罩,車廂。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵車廂為密閉空間，旅客多會戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）

對此，台鐵工務處長陳仲俊表示，「都是聽說」，目前掌握的是他並沒有參加大型演習，且該員工單位不會與旅客接觸，也多在戶外工作，感染風險小，針對他的請假理由，也不是照顧父親，且當時除了陸港澳外，出國不需要特別申報，杜拜也還不是第三級警告國家。

陳仲俊表示，該名員工並沒有違規，因此不會予以懲處，最多口頭告誡，近日也會加強與員工宣導，暫時停止非必要的出國旅遊計畫。台鐵局表示，該名員工二採檢結果為陰性，3月23日已出院返家自主健康管理。

台鐵表示，請假為員工個人權益，該員工請假當時，除至大陸外，都不需要申報原因，只需要單純請假。另有關疫情部份，一切將以中央流行疫情指揮中心說法為主，任何消息未經中央流行疫情指揮中心證實前，不便說明，以免觸法。

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