裝了翅膀的「綠色長茅」　WS-43巡飛彈頭可依戰況更換

▲印度前往中國參觀WS-43巡弋飛彈。（圖／翻攝自人民網）

記者楊庭蒝／綜合報導

在多次的中國國際航空航天博覽會中，大陸曾展出像WS-43和其他型號的巡弋飛彈，而解放軍也在日前於全軍武器裝備採購信息網中，發布了15條採購需求、24條採購公告，其中可以看到2種型號未知的巡飛彈在列表中，雖然細節被列為極機密，但外媒猜測有可能是CH-901和WS-43這兩種巡弋飛彈。

在大陸研製的巡弋導彈中，WS-43相當具有代表性，是和122毫米的WS系列火箭炮（衛士型火箭炮）共架發射的一種巡弋飛彈，採用模組化的設計，可以針對不同的戰場需求，搭配像是反輻射、高爆燃燒的彈頭，在精度和射程都可以超過一般的火箭彈。

▲解放軍在3月公告的全軍武器裝備採購案。（圖／翻攝自解放軍全軍武器裝備採購信息網）

WS-43巡弋飛彈由中國航天科技集團公司研發，射程為60公里，可以在戰區上空滯留30分鐘，戰鬥整倍重量為20公斤，最高飛行速度可以達到時速300公里，飛彈的後部還安裝了一個火箭助推器作為初始動力，用於助推巡飛彈起飛。

大陸央視的軍事專欄節目威虎堂曾播報，這種武器被認為是導彈和無人機的結合體，可以像無人機一樣在空中停留很長一段時間，以進行戰場偵察和監視，更可以提前抵達戰場待命，等到目標物出現就立即進行攻擊，除了提供多種新的戰術外，造價也比真正的無人機便宜。

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」在2月發布兩則防彈背心的招標公告，共採購139萬套通用型、加強型防彈背心，現在又公告要採購兩種巡弋飛彈的彈藥，再度引發備戰聯想。由於細節被列為機密，包括有關飛彈的型號、性能或要購買的數量細節，並未多加提供。