　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

裝了翅膀的「綠色長茅」　WS-43巡飛彈頭可依戰況更換

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲印度前往中國參觀WS-43巡弋飛彈。（圖／翻攝自人民網）

▲印度前往中國參觀WS-43巡弋飛彈。（圖／翻攝自人民網）

記者楊庭蒝／綜合報導

在多次的中國國際航空航天博覽會中，大陸曾展出像WS-43和其他型號的巡弋飛彈，而解放軍也在日前於全軍武器裝備採購信息網中，發布了15條採購需求、24條採購公告，其中可以看到2種型號未知的巡飛彈在列表中，雖然細節被列為極機密，但外媒猜測有可能是CH-901和WS-43這兩種巡弋飛彈。

在大陸研製的巡弋導彈中，WS-43相當具有代表性，是和122毫米的WS系列火箭炮（衛士型火箭炮）共架發射的一種巡弋飛彈，採用模組化的設計，可以針對不同的戰場需求，搭配像是反輻射、高爆燃燒的彈頭，在精度和射程都可以超過一般的火箭彈。

▲▼解放軍在3月公告的全軍武器裝備採購案。（圖／翻攝自解放軍全軍武器裝備採購信息網）

▲解放軍在3月公告的全軍武器裝備採購案。（圖／翻攝自解放軍全軍武器裝備採購信息網）

WS-43巡弋飛彈由中國航天科技集團公司研發，射程為60公里，可以在戰區上空滯留30分鐘，戰鬥整倍重量為20公斤，最高飛行速度可以達到時速300公里，飛彈的後部還安裝了一個火箭助推器作為初始動力，用於助推巡飛彈起飛。

大陸央視的軍事專欄節目威虎堂曾播報，這種武器被認為是導彈和無人機的結合體，可以像無人機一樣在空中停留很長一段時間，以進行戰場偵察和監視，更可以提前抵達戰場待命，等到目標物出現就立即進行攻擊，除了提供多種新的戰術外，造價也比真正的無人機便宜。

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」在2月發布兩則防彈背心的招標公告，共採購139萬套通用型、加強型防彈背心，現在又公告要採購兩種巡弋飛彈的彈藥，再度引發備戰聯想。由於細節被列為機密，包括有關飛彈的型號、性能或要購買的數量細節，並未多加提供。

 
ET快訊
「4人群聚感染」師返台傳給3學生　中研院晚間回應了
在等檢疫結果！她以為感冒「肺好像有東西」　男友進門見冰冷遺體
「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

裝了翅膀的「綠色長茅」　WS-43巡飛彈頭可依戰況更換

美神盾艦現身菲律賓海實射　呂禮詩：美軍頻動員偵察機的真正原因

美軍公開「菲律賓海」軍演畫面　「希洛號」發射標準二型飛彈

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　以至少5馬赫擊中目標

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

攀岩瑞芳刺激「劍龍稜」最美秘境　走合法路線攻頂：旁邊就懸崖！

裝了翅膀的「綠色長茅」　WS-43巡飛彈頭可依戰況更換

美神盾艦現身菲律賓海實射　呂禮詩：美軍頻動員偵察機的真正原因

美軍公開「菲律賓海」軍演畫面　「希洛號」發射標準二型飛彈

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　以至少5馬赫擊中目標

不斷更新／美國累積29235人感染　光是「紐約州確診」超越法國

「美國被控製造病毒」！伊朗領袖拒華府援助：給的藥讓病毒永留國內怎辦

桃田賢斗自曝沒有女友　戀愛黏人怕寂寞理想型是「能包容我」

一個動作毀了心愛的包款！達人公開收納保養密技，女孩必學10招

逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

快訊／世界三大男高音確診！多明哥「檢驗出爐」證實：我已隔離

「就算變性也不是真的女人」　小A辣曝2優勢…女生反而羨慕了

台中工廠惡火3死！老闆回火場上香「看最後一面」　同事見屍崩潰

KTV大臨檢…一開門是市長！侯友宜下重話：居家檢疫偷跑「我一定重罰100萬」

裝了翅膀的「綠色長茅」　WS-43巡飛彈頭可依戰況更換

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

軍武熱門新聞

美神盾艦於菲律賓海實彈射擊

WS-43採模組設計　彈頭可更換

中評社：兩岸不排除軍事對撞

美軍在菲律賓海軍演　希洛號發射標準二型飛彈

俄羅斯今年接收4艘核潛艦　

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　

日空軍畫奧運五環失敗　網：凶兆？

吳嘉隆：美股走崩恐誘發中美開戰

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

印度陸軍點頭購買118輛新型坦克

北韓人民軍炮擊對抗賽 金正恩拿望遠鏡登哨所指導

美軍再秀肌肉　航母戰鬥群經南海

英國克萊德海軍基地出現疑似病例

更多熱門

相關新聞

模擬極端份子炸彈襲擊 港250人參與「奪峰」反恐演習

模擬極端份子炸彈襲擊 港250人參與「奪峰」反恐演習

香港保安局今（20日）於落馬洲支線管制站進行代號「奪峰」的反恐演習，模擬極端暴力份子在香港邊境管制站以炸彈發動襲擊，共計超過250名警務處、消防處、海關及入境事務處人員參與。反恐專責組高級警司朱文龍表示，近期香港發生多起涉及爆炸品的案件，當中更有遙控自制炸彈放在人群密集的地方，一旦爆炸，可造成嚴重傷亡。

解放軍4艦經台灣東部海域 穿越宮古海峽遭日巡邏機跟監

解放軍4艦經台灣東部海域 穿越宮古海峽遭日巡邏機跟監

單井年產40萬桶　渤海發現大型油田

單井年產40萬桶　渤海發現大型油田

戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

解放軍隊成功研製「重組新冠疫苗」

解放軍隊成功研製「重組新冠疫苗」

關鍵字：

WS-43巡弋飛彈衛士型火箭炮中國航天科技集團公司大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2分鐘死一人！義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

明高溫「暴跌10°C」地區曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

小玉2019年收入暴增1倍！算出來自己也嚇壞：誇張

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

法首例醫師感染亡！子女淚：我爸是英雄

帝王級牛郎羅蘭私宅曝光！

出國爽玩惹議！張上淳醫生兒道歉

阿聯酋航空3/25起停飛所有客運航班

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面