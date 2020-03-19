疫情蔓延衝擊台股暴跌　金管會研議調降保險業RBC

▲台股今天終場下跌537點，收在8681點，創下2016年6月以來新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台股近期屢屢重挫，金管會鼓勵金融業逢低買進績優股，不過由於進場投資台股會影響壽險公司的資本適足率（RBC），恐有龐大的增資壓力，金管會今（19）日表示，目前研議調整保險業RBC的風險係數，將會適時檢討。

壽險公會建議保險業計算RBC可以有暫行措施，包括對「自有資本調整數，由股票半年收盤平均價，建議調整為1年收盤平均價」、「參考2008年規範，權益類資產的未實現損益認列比率調整為20%」、「股票逆景氣循環資產風險係數，調整項不以正負10%為限」。

金管會主委顧立雄今天在財委會上表示，股市走跌有可能衝擊保險公司的RBC，雖然目前已有逆景氣循環措施，讓保險業投資台股的風險係數調降，因此目前請保險局研議如何調整RBC。

金管會保險局副局長張玉煇表示，現行RBC計算台股、美股風險係數，國內上市股票27.3%、國外已開發股票是24.58%，由於現在實施逆景氣循環措施，以昨天收盤價計算，股市指數較低，風險係數也會降低，國內上市股票14.62%、國外已開發股票是11.59%。

對於壽險公會建議調降RBC的可行性，張玉煇說，RBC制度組成的架構是參考國際清償能力制度，由於近期金融市場變化屬於全球性的，因此會持續注意國際做法適時檢討。