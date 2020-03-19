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保戶7月起線上理賠、變更地址　1家申請可同步多家保險公司

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲金管會同意11家保險公司 運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

為鼓勵保險業服務創新，金管會今（19）日宣布，同意11家保險公司 運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，保戶可線上辦理個人資料，也可在線上辦理健康險、傷害險的醫療理賠，提供更迅速便捷的服務。

金管會保險局副局長張玉煇表示，11家保險公司可試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，包括新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險。

張玉煇指出，這11家保險公司試辦「保全／理賠聯盟鏈」的保險公司運用區塊鏈技術，保戶只需於任一家參與試辦的保險公司提出契約變更或理賠申請，並同意由該公司透過壽險公會建置的平台，即可通報其他同業啟動理賠或保全服務的受理，以簡化保戶申請流程、縮短理賠及保全服務申請準備時間，達到單一申請、文件共通的效益，藉此提升保險便民服務。

張玉煇說，11家保險公司試辦「保全／理賠聯盟鏈」，從7月1日起試辦6個月，而理賠險種範圍，包括健康險、傷害險的醫療給付，旦旅平險、團險的醫療給付則除外。

這項「保全／理賠聯盟鏈」業務屬於「保險業辦理電子商務應注意事項」的規定，保險業可於線上辦理個人資料變更（限要保人）、理賠申請（限受益人）範圍，因此11家保險公司申請試辦，未來試辦成功後，保戶都可透過該平台申請多張保單的時間。

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