美股重挫913點　單周猛跌17％「金融危機以來最慘」

▲美股持續震盪。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股僅反彈一天，周四（20日）隨即又大跌近千點。加州19日率先下令居民除非必要，須在家避免出門的「軟性封鎖」措施，隔天紐約州也宣布跟進，疫情擴大衝擊經濟的恐慌，再次削平美國政府祭出的刺激措施。道指帶領華爾街走過史上最動盪一周，本周暴跌17％，是2008年金融危機18.2％以來最大單周跌幅。

道瓊指數終場下跌913.21點，或4.55％，收在19173.98點；那斯達克指數下跌271.06點，或3.79％，收在6879.52點；標普500指數則是下跌104.47點，或4.34％，收在2304.92點。

反觀歐洲三大股方面全線回漲，英國FT100上漲39.17點，或0.76％，收在5190.78點；NQ德國指數上漲27.86點，或3.82％，收在757.39點；法國CAC40指數上漲193.3點，或5.01％，收在4048.80點。

美股20日早盤延續19日微幅漲勢，三大指數繼續向上爬，然而隨著紐約州下令宣布，所有非必要工作人員都應待在家，除非採用民生必需品、醫療等情況，否則應盡力延緩病毒擴散情況。

市場再次激烈反應，一反早盤上揚局面，立刻雲霄飛車直墜，三大指數跌幅最終都在3.7％以上。美國政府先前已先祭出1000億美元試圖穩住局勢，投資人現在正等著接下來可能高達1.3兆美元的激勵措施，希望能幫助美股多少扳回頹勢。