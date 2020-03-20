要等9個月！重組新冠疫苗文檔曝：臨床試驗持續到「12月31日」

▲解放軍軍隊成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首個進入臨床試驗階段的新冠疫苗，研究試驗將持續9個月！相關檔案顯示，研究實施時間是2020年3月16日到2020年12月31日。不過原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫師陶黎納表示，現在新冠肺炎疫情很危急，相關疫苗臨床試驗也會加速。

▲54歲的陳薇是解放軍少將，中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員，長期從事生物危害防控研究。（圖／中國軍網）

重組新冠疫苗是由陳薇院士團隊研製，16日獲批啟動臨床試驗，是大陸第一個進入臨床試驗階段的新冠疫苗。該研究院一名工作人員向《紅星新聞》表示，12月31日是目前試驗的預計時間，不過至於何時啟動二期試驗，該工作人員沒有透露。

對此陶黎納表示，如果是普通疫苗，臨床實驗一般要2到3年時間才能完成，但是現在新冠肺炎疫情很危急，相關疫苗臨床試驗也會加速，「可能新冠疫苗在試驗的前4周就會檢查抗體，90％的受試者體內都產生了足夠的抗體，試驗效果就是好的。」

他接著指出，腺病毒載體疫苗是把經過編碼具有抗原的基因放到腺病毒載體裡，再把這些腺病毒注射到人體去，在人體內產生抗體；腺病毒載體疫苗由於有伊波拉疫苗的經驗，各期臨床的觀察時間也可能大幅度縮短。

復旦大學上海醫學院免疫系主任儲以微表示，「疫苗研製是一個長期過程，最快也是以年來計。疫情之下，有關部門可以加快審批速度，但疫苗研製所需的步驟並不能減少。」