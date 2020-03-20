彰化警官爽遊土耳其回來了！挨轟玩命...認錯：誤判形勢浪費社會資源

▲彰化1名員警與妻子到土耳其旅遊已經平安抵台灣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名警官與妻子10日到土耳其旅遊，隔天爆出當地有新冠肺炎確診病例，引得警界人心惶惶，阿聯酋航空也停航，面臨無法返台的窘況，在縣警局協助下， 19日由曼谷轉機，再轉搭華航班機深夜抵台，第一時間也跟長官報平安，兩夫妻身體狀況良好沒有發燒，也遵守規定，返回家中進行14天的居家檢疫。

彰化這名警官與妻子去年8月就已經計畫了3/10日要排假出發去土耳其旅遊，出發前土國也無疫情發生，才跟長官報備准假，未料卻發生疫情大爆發，不僅讓警界惶恐，返台阿聯酋航空也停飛，20日無法返台，消息一出網友也對此議論紛紛，「把生命都賠進去這樣有很好玩嗎」。

彰化縣警局指出，該名員警原定20日搭乘阿聯酋航空因航班取消，故提前1天改(19)日搭土耳其航空TK68航班經曼谷轉機，再轉搭華航CI836航班，22時許抵達桃園機場，兩夫妻經機場安檢及檢疫均正常，深夜23時30分返程搭乘防疫疫專車離開機場，今天凌晨1點35分返抵台中市住家。

今天彰化縣警局公關科表示，這名員警說與妻子前往土耳其旅遊竟會造成如此軒然大波，還引發網路輿論筆戰，甚至波及到彰化縣警局的同僚與長官，他一再的對長官說「真的非常的對不起」，因為疫情機場關閉無法返台，誤判形勢、浪費社會資源，不過也因為台灣有防疫的危機意識，出門前也帶了必備的防疫物資，讓他平安無事返台。

彰化縣警局也說這名員警14天後返回單位上班，為了自己好也為了其他員警同僚都能健康平安，也會讓他務必戴上口罩做好百分百防疫措施。

