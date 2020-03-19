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桃機防疫車隊人潮排爆！指揮中心曝解方　若司機載到確診個案會通知

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（19）日下午召開記者會，針對機場防疫專車數量不足問題，指揮中心表示，未來會透過航空公司協助，讓旅客在外站就填寫好電子聲明，上面選項可選返國後的接送放式，這樣在預估數量上會更加充裕。另外，若防疫車隊司機有載到確診旅客，指揮中心表示，會通知給司機知道。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

有媒體提到，今天機場的防疫車隊數量與實際入境的人數尚有落差，未來幾天該怎麼因應？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，未來會透過航空公司協助，讓旅客在外站就先填好電子聲明，內容裡面會有要勾選出境後要接送的方式，例如，是家人接送還是要搭防疫專車，這樣在預估上也會比較充裕。

▲▼直擊／桃機人龍爆滿「排等防疫車」！出境大廳超冷清　男穿防護服急飛馬尼拉。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃機人龍爆滿，排等防疫車。（圖／記者陳以昇攝）

陳宗彥特別提到，這段時間有發現很多原來是填寫家人要來接送的，但因為規畫防疫專車後就沒有來接了，這種狀況讓車輛在供應、調度上有些不足，早上也緊急請松山機場調派車輛過去。他呼籲，要返國的旅客在外站務必先填寫電子聲明。

桃園國際機場公司處長李俊德表示，昨天晚上10點開始，就已加派了10個巴士的車次，今天早上有4個車次，上午旅客量預估是有4500到6000人左右搭乘防疫車。另外，上午也從松山機場調來防疫計程車50台，下午也持續動員，希望能調到100~200台。

▲中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，有媒體詢問，若防疫車隊司機有載到確診個案，是否會通知司機本人？中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，防疫車隊每個乘客都有一個相對應的司機，若有載到，會通知司機，不過，因為司機都有做相對應的防護措施，因此不需要居家檢疫。

莊人祥建議，防疫車隊計程車司機，下車車把都可以擦洗一下，也可以用漂白水消毒器具，在空調部分，循環空調可以讓氣流換氣比較充足。

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