埃及旅遊團32人「5人確診」　4名團員、1名是親密接觸者！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日在宣佈新增8例新冠肺炎，其中日前埃及旅遊團32人中已經確診5人。指揮官陳時中指出，案101是埃及團員，包括案55、63、71、92和案101，埃及團總共有5位確診，包含4名團員和1名親密接觸者，但他們本來就都是列在管制裡，目前也已已掌握接觸者共108人。

案101為70多歲男性，3月3日至12日至埃及旅遊(與案55、63、71同團)，3月17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫並採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共5人確診(4名團員、1名接觸者)，已掌握接觸者共108人。而1名親密接觸者是確診者的兒子，原先列在親密接觸者中，在昨日確診。

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根據指揮中心統計，全球累計210,417例確診，分布於149個國家/地區；病例數以中國大陸80,928例、義大利35,731例、伊朗17,361例、西班牙13,716例及法國9,134例為多；病例中8,811例死亡，以中國大陸3,245例、義大利2,978例、伊朗1,135例、西班牙598例及法國244例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲108例關係總( 圖／曾梓倩製）