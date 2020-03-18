滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」　陳時中：暫不同意

▲第二批武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢包機361名台商目前還在隔離中，國民黨立委吳斯懷今（18）日上午在立法院衛環會詢問，第三批包機是否成行？中國大陸疫情趨緩，是否會把滯留武漢台人取消「註記管制」，讓台商可自行到其他城市搭機回台？當時衛福部次長何啟功並未正面回應，但下午記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中給出說法。

新冠肺炎疫情爆發後，指揮中心與移民署便對滯留武漢台商進行註記管制，除專案包機及經核准者，不得自行回台。

請繼續往下閱讀...

下午記者會中，有媒體提問，是否能幫武漢台商取消註記管制，讓他們自行從武漢回台？陳時中回應，武漢台商註記暫時不會取消，因為中國大陸現在封城的城市，都非一開始的高風險城市，加上現在拼命做了許多宣傳，代表風險還是存在，如果就此解除管制，讓他們任意返台，可能會造成高度傳播風險，因此註記管制措施暫時不變。

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

新冠肺炎單日暴增23例確診，除了2例本土案例外，其餘都是境外移入，其中1名南部20多歲女性無旅遊史確診，另一名本土案例，則是埃及旅行團確診個案接觸者，原本就是居家隔離對象。

陳時中表示，上午在立法院業務報告時提到，新冠肺炎全球破20萬確診，比當年SARS多出很多，歐洲更是以「超驚人」速度傳播中，原本信賴的歐洲公衛與醫療體系，也全面崩盤，已全面宣布境管，19日零時起禁止外國人入境，商務、外交可經專案申請，但全需居家檢疫14天。