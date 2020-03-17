智利16日火速關閉邊境　100名醫生困郵輪上超傻眼

▲羅爾德·阿蒙森號（MS Roald Amundsen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

智利總統皮涅拉(Sebastian Pinera)在當地時間16日宣布，關閉所有陸地、沿海和空中的邊界，這也讓一批正搭乘羅爾德·阿蒙森號（MS Roald Amundsen）郵輪返國的醫生，受困於智利沿海而進退兩難，目前所屬的海達路德（Hurtigruten）郵輪公司正積極與智利政府保持聯絡，希望可以讓船上的人平安回家。

這艘郵輪上有一百多名醫生和牙醫，於2月29日搭乘阿蒙森號開始為期16天的巡遊，並計畫在南極洲、福克蘭群島和智利峽灣召開非常規公約的醫療和牙科聯合會議，原本要停靠在智利南部城市蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）的港口，但因為突如其來的禁令，讓他們無法順利入境。

海達路德亞太區董事總經理Damian Perry表示，船上並沒有新冠肺炎的確診患者，「我們希望讓所有乘客盡快安全地回家，會定期更新船上乘客的回家計劃。」

▲羅爾德·阿蒙森號目前滯留在蓬塔阿雷納斯沿海。（圖／翻攝自海達路德官方網站）

從阿蒙森號船上的實時環景攝影機的畫面可以看出，郵輪目前滯留在港口的沿岸附近，等待智利政府有所指示後，才能有下一步的行動。

祕魯總統畢斯卡拉(Martin Vizcarra)也在智利的禁令後跟進宣布，開始關閉邊境，為期2周。

因應疫情延燒，交通部觀光局表示，目前世界各國管制禁令及防疫措施不一，再籲請各旅行社務必注意各國旅遊禁令及航班資訊，隨時掌握班機狀況，確保旅行團體之安全及行程順利，亦呼籲國人避免至疫情等級三級警告的國家非必要旅遊。