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2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

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▲▼「大象體操」凱婷搖滾樂器品牌Fender新代言人。（圖／Fender提供）

▲「大象體操」凱婷搖滾樂器品牌Fender新代言人。（圖／Fender提供）

記者邱倢芯／台北報導

搖滾樂器品牌Fender宣布，將由勇奪第十屆金音獎最佳樂團獎、台灣新生代樂團「大象體操」貝斯手張凱婷，擔任Fender代言人，期望透過霸氣女孩「張凱婷」輕快靈動的演奏，帶領Fender不同於以往的全方位視聽「響」宴。
 
「大象體操」為純樂器數字搖滾樂團，歌曲絕大部分以Bass為主樂器，活潑狂放、節奏複雜的演奏風格，靈動細緻、清新自然的多元樂風，是新生代樂團裡不可多得的精靈系人才，更以六項提名成為第十屆金音創作獎入圍的「最大贏家」。此次Fender重磅邀請大象體操貝斯手、同時又是創作者的張凱婷，正式成為Fender代言人，期待透過Fender傳遞的作品，能將她欲分享給樂迷的音樂呈現得更淋漓盡致。
 
張凱婷表示，自己長期以來都是Fender的忠實愛好者，一直以來對於音樂的要求，恰好與Fender對於音樂的理念不謀而合，談及一路以來的音樂歷程。
 
張凱婷更表示，更於此次世界巡迴最終站-日本的舞台上，首度使用台灣未上市的Made in Japan Modern Jazz Bass，搭載二個第四代無雜訊 Noiseless 拾音器並搭配主、被動線路切換開關，琴身以具有高質感三層赤楊木打造，精心挑選的玫瑰木指板及HiMass復古琴橋，呈現Fender獨有的純正復古外型，透過Fender誘人樂色在舞台上盡情揮灑自我，讓樂迷沈溺在她獨特的旋律魅力，打造獨一無二的音樂世界。

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