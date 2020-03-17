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民政局緊盯新北里長西班牙團返台　檢疫14天要「她」做這2件事

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▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

▲新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

政治中心／綜合報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳的西班牙旅遊團將在17日下午3點抵達桃機。對於後續處理，新北市民政局要求她做兩件事情，首先，該里長入境後會依規定居家檢疫14天，另外，林綺芳的里務工作全權交由里幹事代理，檢疫完畢後就會回到工作崗位。

外界對於該團成員抵台後「就地解散」可能造成防疫漏洞，以及里長林綺芳開始居家檢疫後其他里民檢疫事宜由誰控管等疑慮。民政局說明，里長居家檢疫14天期間，民政局將定時關懷所有新北市境內居家檢疫者，林綺芳工作將由里幹事代理，而新北市總共1032里的防疫措施全部統一，所有政策依照市府相關規定。

至於該團成員後續檢疫流程，民政局表示，一切依照中央指揮中心規定，與其他旅客無差別，凡是從三級旅遊警示地區返台之旅客，入境時就會先做初步篩檢，若有任何症狀者，會直接送至指定醫院近一步篩檢、治療，若無症狀就會自行返家檢疫14天。

民政局表示，目前中央單位在機場會請入境旅客填寫問券，選擇返家方式，包括搭防疫計程車、親友接送、自行離開三個選項。至於里長表示成員並非都居住於新北市中和區，民政局說，成員居住區域等，為了保護個資皆不得透露。

里長旅行團事情爆發後，侯友宜在市政會議上多次強調「非必要不要出國」，現在不論是被列為多少一級、二級、三級旅遊警示的國家都別去，「你不出去就不會有事，但這種時候竟然還要去有疫情的地方趴趴走！」，全球疫情變化很快，尤其新北市民應該自律，要求自己沒事不要出國。

侯友宜說，現在才是最嚴峻的時刻，希望國人多包容體諒，全世界都已經實施鎖國政策，請不要隨便出國，又把病毒帶回來，必須先堵住國門這一關，入境後再進行管控是來不及的，全民配合中央的態度，才能守住防線。

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