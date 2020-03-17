「明知故犯」條款上路！　陳時中：公布前出國的都不算！

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用，且「明知故犯者」一旦回台確診就公布姓名。指揮官陳時中今（17）日表示，明知故犯條款公布前出國的都不列入，主要是宣布之後才前往的，會根據情節不同做處罰。

陳時中指出，非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用；另外，入境填寫檢疫通知書資料若不確實，除不得領防疫補償，還可依法罰10至100萬，並將公布姓名。

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入境填寫資料不確實將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布姓名。

而針對公布姓名標準，陳時中解釋，不是去了就一定會公布，而是明知故犯不會提供居家檢疫補償費用，若是返台確診染疫才會公布姓名，並加收其他費用。他也強調，因為短時間境外移入增加很多，如果沒有更嚴格的警告要求大家，未來會有更大的負擔，而在17日公布明知故犯條款前出發的，都不列入違規。

▲確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）