口罩網路預購明晚8時截止！　陳時中：僅104萬人登記「免抽籤」

▲口罩實名制2.0版仍維持成人7天買3片。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0版網路登記即將在3月18日晚間8截止，中央流行疫情指揮中心公佈最新預購數量，截至17日下午3時止，共有104萬人完成預購，除非這兩天有爆量登記，否則如果沒有意外的話，應該是不用抽籤。

行政院16日中午進行例行跨部會會議，在口罩政策上，特別攤開數據進行討論。依目前網路預購數量預估，只要低於口罩預先的700萬準備量，本來就不需要「抽籤制」，屆時會寄發簡訊通知，民眾只要到指定超商取貨。

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指揮官陳時中今（17）日在提到，3月12日至14日共有117萬人完成登記，扣除重複登者仍有76.4萬人，3月15日有16.8萬人、16日有11.5萬人，17日截至下午3時止也有3萬人，合計預購人數為104萬人，應該不會超過預定的233人預購量，大家都買得到。

口罩實名制2.0首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤。

指揮中心表示，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡），付款後可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。