　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港房價大漲。（圖／CFP）

▲香港經濟在2019年下半年受到重創。（圖／CFP，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國傳統基金會17日發布的2020年「經濟自由度指數」，連續25年第一名的香港首次下跌到第二名，被新加坡取代，失去「全球最自由經濟體」寶座。對此，香港政府表示，過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但必須強調，「香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁。」

港府指出，從排名中可以發現，香港在12 項用以評估經濟自由度的因素中的其中七項取得90分或以上的佳績，但主要受到2019年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，香港在「投資自由」的評分下跌，總分也主要因為這個原因較去年下降1.1分。

港府提到，他們對於香港的排名下降至第二位，並失落已連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽，自然感到失望，不過，也歡迎基金會繼續認同香港的各項優勢，並肯定香港繼續是一個充滿動力，且具備高度競爭力和高度開放的環球金融中心，「我們對於香港在『財政健康』、『營商自由』、『貿易自由』和『金融自由』得到全球最高評分感到欣慰。」

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）


港府指出，香港於2019年面對前所未有的挑戰，從去年六月起，香港社會持續出現了以反對逃犯條例為名的抗爭活動，儘管該條例在暴力事件發生後已被暫緩，並最終被撤回，「該條例旨在完善香港特區與中國其他地區的刑事事宜相互法律協助框架，絕對沒有任何政治考慮。」

港府表示，大量以公民抗命為名的違法、破壞和威嚇不同政見人士的行為無可避免損害了香港作為一個安全和有秩序城市的形象，「特區政府譴責這些暴行，並決心嚴格按照法律處理這些行為。」

港府提到，雖然過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但必須強調，香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁，值得留意的是，在2020年《經濟自由度指數》中，香港在與法治有關的三項因素，即「產權保障」、「司法有效性」和「政府誠信」，評分皆有改善。

港府認為，投資者對香港的長遠經濟前景仍然充滿信心，特別是考慮到香港作為國際投資者進入內地市場的平台角色。

▲▼香港升旗,七一升旗,升旗禮,2017年7月1日升旗儀式。（圖／視覺中國）

港府指出，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。

港府表示，在「一國兩制」下，香港的資本主義制度、自由經濟和深受信賴的法律制度一如既往地落實。資金於本地流動、流入和流出的自由都受到保障，香港市民繼續享有多方面的自由，包括言論、新聞、集會和示威的自由。

港府強調，隨着內地（大陸）繼續開放、經濟改革進一步深化，香港在國家的重大發展戰略中，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，既能擔當「促成者」角色，亦同時會是「受惠者」，「與基金會的憂慮相反，香港與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，並不會損害香港的自由。」

港府還說，自由市場原則一直是政府制定政策的重要考量以及香港經濟的基石，「我們會繼續致力維護固有的優良法治傳統和司法獨立，維持簡單的稅制及低稅率，提高公營部門效率，捍衞自由開放的貿易體制，以及建設公平的競爭環境，為香港各行各業創造良好的營商環境，促進香港經濟繁榮。」

ET快訊
快訊／台東住宅惡火！「32歲媽、6月大男嬰」慘燒成焦屍
獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天
新北里長返台「行李多2袋duty free」畫面曝　網怒開轟
疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年
案75南部大學生「聚餐友人發燒37.8度」　收治負壓隔離病房
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

中國完成「法匹拉韋」臨床　科技部：療效良好、建議納入方案

美助卿刊文稱「中國軍民融合戰略」構成威脅　耿爽：罔顧事實，惡意歪曲

末日早晨？黑龍江虎林市驚見3個太陽！持續近一小時

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

囤1800桶醫用酒精「到貨當天就被逮」　她被重判三年半下場出爐

新冠疫苗團隊招募受試者　陸專家：按5種技術路線緊急研發

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

樓下車莫名被「3樓洗衣機」砸毀　洗好衣服四散...酒醉男：和太太吵架

都扛過去了！　陝西醫護隊淚別武漢：真的挺難的

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

中國完成「法匹拉韋」臨床　科技部：療效良好、建議納入方案

美助卿刊文稱「中國軍民融合戰略」構成威脅　耿爽：罔顧事實，惡意歪曲

末日早晨？黑龍江虎林市驚見3個太陽！持續近一小時

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

囤1800桶醫用酒精「到貨當天就被逮」　她被重判三年半下場出爐

新冠疫苗團隊招募受試者　陸專家：按5種技術路線緊急研發

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

樓下車莫名被「3樓洗衣機」砸毀　洗好衣服四散...酒醉男：和太太吵架

都扛過去了！　陝西醫護隊淚別武漢：真的挺難的

中職／潘威倫轉任中繼？　餅總：沒有這個想法

【懶人包】新冠肺炎延燒　車廠停工＆賽事異動一次看懂

3折！台北圓山飯店「2雙人房、4早餐含密道券」6,869元起

第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

基因害的！醫曝女性肺癌「3大元兇」...快贏過老菸腔

斜槓事業為生活上妝　李明川推新書「聯名飯店下午茶」

討論「禁師生出國是否合理？」法律系學生要務實點！

范少勳、林哲熹耍默契穿同款　原來小鮮肉秘密藏在鞋子裡

防疫升級　北市：3/23起國中小校園平日不對外開放

【廣編】左岸廣告創意總監徐俊良　獲頒台灣百大卓越設計家

大陸熱門新聞

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

武漢封城逼殺輕症者　妻收病危通知

住華南海鮮市場43天　一家四口沒被感染

武漢：所有境外返回人員集中隔離14天，費用自理

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

港驚現「紅褲壯漢」一打五

1男載5女！真理褲妹前後包夾　騎士好無奈

「台灣有一群人在討好洋爸爸」　邱毅：可以吃香喝辣啊

隔離要喝礦泉水！她怒嗆：保障人權

訓斥吹哨人官員被起底　擁加國籍

外媒：大陸全國兩會計劃於4月底5月初召開

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

比亞迪做口罩　日產量500萬片

大陸大使怒批美國：浪費中方用生命贏來的寶貴時間

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面