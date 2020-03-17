弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

▲香港經濟在2019年下半年受到重創。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國傳統基金會17日發布的2020年「經濟自由度指數」，連續25年第一名的香港首次下跌到第二名，被新加坡取代，失去「全球最自由經濟體」寶座。對此，香港政府表示，過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但必須強調，「香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁。」

港府指出，從排名中可以發現，香港在12 項用以評估經濟自由度的因素中的其中七項取得90分或以上的佳績，但主要受到2019年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，香港在「投資自由」的評分下跌，總分也主要因為這個原因較去年下降1.1分。



港府提到，他們對於香港的排名下降至第二位，並失落已連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽，自然感到失望，不過，也歡迎基金會繼續認同香港的各項優勢，並肯定香港繼續是一個充滿動力，且具備高度競爭力和高度開放的環球金融中心，「我們對於香港在『財政健康』、『營商自由』、『貿易自由』和『金融自由』得到全球最高評分感到欣慰。」



港府指出，香港於2019年面對前所未有的挑戰，從去年六月起，香港社會持續出現了以反對逃犯條例為名的抗爭活動，儘管該條例在暴力事件發生後已被暫緩，並最終被撤回，「該條例旨在完善香港特區與中國其他地區的刑事事宜相互法律協助框架，絕對沒有任何政治考慮。」



港府表示，大量以公民抗命為名的違法、破壞和威嚇不同政見人士的行為無可避免損害了香港作為一個安全和有秩序城市的形象，「特區政府譴責這些暴行，並決心嚴格按照法律處理這些行為。」



港府提到，雖然過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但必須強調，香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁，值得留意的是，在2020年《經濟自由度指數》中，香港在與法治有關的三項因素，即「產權保障」、「司法有效性」和「政府誠信」，評分皆有改善。



港府認為，投資者對香港的長遠經濟前景仍然充滿信心，特別是考慮到香港作為國際投資者進入內地市場的平台角色。





港府指出，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。



港府表示，在「一國兩制」下，香港的資本主義制度、自由經濟和深受信賴的法律制度一如既往地落實。資金於本地流動、流入和流出的自由都受到保障，香港市民繼續享有多方面的自由，包括言論、新聞、集會和示威的自由。

港府強調，隨着內地（大陸）繼續開放、經濟改革進一步深化，香港在國家的重大發展戰略中，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，既能擔當「促成者」角色，亦同時會是「受惠者」，「與基金會的憂慮相反，香港與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，並不會損害香港的自由。」



港府還說，自由市場原則一直是政府制定政策的重要考量以及香港經濟的基石，「我們會繼續致力維護固有的優良法治傳統和司法獨立，維持簡單的稅制及低稅率，提高公營部門效率，捍衞自由開放的貿易體制，以及建設公平的競爭環境，為香港各行各業創造良好的營商環境，促進香港經濟繁榮。」