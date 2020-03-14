歐洲申根國全提升「三級警告」　陳時中：今登機者仍可自主健康管理

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，歐洲疫情升溫快速，3月17日起提升歐洲申根國家及申根區自由流動地區及杜拜等27國，旅遊疫情建議將提升至第三級「警告（Warning）」，提醒民眾避免至當地進行所有非必要旅遊，並於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者，則列入居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，歐洲申根國包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登。申根區自由流動則包括英國、愛爾蘭，包含杜拜，全數提升旅遊疫情建議至「警告」。

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陳時中表示，距離3月17日仍有2天時間，為了讓疫情能夠即時防堵，指揮中心編列今起這2天，已登上飛機者仍維持自主健康管理，還沒有登機者，回國就需居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。

今日指揮中心除了提升歐洲旅遊疫情建議至3級，也因應美國進入「國家緊急狀態」，將疫情較為嚴峻的華盛頓州、紐約州與加州，提升旅遊疫情建議至第二級「警示」(Alert)，提醒民眾前往當地應加強防護。