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7成家長不敢帶孩子搭大眾交通！防疫生活影響調查公布4大現象

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▲▼兒福聯盟公布「防疫生活影響大調查」結果，也設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊。（圖／翻攝自兒福聯盟）

▲兒福聯盟公布「防疫生活影響大調查」結果，也設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊。（圖／翻攝自兒福聯盟）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，兒福聯盟今（10）日公布防疫生活影響大調查結果，發現超過7成家長現在不敢帶孩子到室內的遊樂場所或搭乘大眾運輸，而有8成對群聚風險與防疫物資的不足感到憂心，此外也有超過4成家長擔心，萬一發生停課不停班的狀況，難以處理白天照顧孩子的問題。

為了解台灣家長實際因防疫措施而對生活產生的影響，兒盟於今年2月19日至23日之間，針對育有0-12歲孩子的家長進行網路問卷調查，共收集到1,583份有效問卷，填答的家長中女性占絕大多數(91.4%)，育有0至6歲的子女者共有1,230位，佔77.7%，育有7至12歲的子女者有834位，佔52.7%，若以年齡區分，填答者以30-39歲佔大多數(60.8%)；居住區域則有80.1%居住在六都。

請繼續往下閱讀...

兒福聯盟今公布「防疫生活影響大調查」結果，主要發現如下所列：

1、對於新冠肺炎，家長平均憂心指數高達7.05(滿分10)，甚至超過1成給滿分，最煩惱的兩群人是因疫情產生的額外支出，超過薪資3成的照顧者(平均憂心指數為7.7)，以及雇主暗示或明示表達，不願意讓員工申請防疫照顧假的家長們(平均憂心指數為7.56) 。 

2、照顧小孩的三大煩惱是：不敢帶孩子到室內的遊樂場所或搭乘大眾運輸(74.3%)、對於孩子上學或是送托的群聚生活感到憂心(52.8%)，以及購買不到足夠的口罩、酒精等防疫物資(44.2%)。  

近8成(77.1%)家長表示，擔心幼兒送托會群聚感染，近1成(8.9%)家長不敢再繼續送托，繼續送托的家長有87.2%被要求小孩要天天戴口罩，造成55.9%家長感到困擾。另外也發現85.4%的家長因疫情有衍伸額外支出費用，88.4%有購買防疫物資，其次是為增強免疫力，28.3%也另外購買營養品。 

3、至於延後開學、停課不停班，孩子給誰顧？0-6歲念公幼孩子，近1成(9.2%)帶去上班，但以家長自己或配偶自行照顧為主(51.1%)。學齡兒童則約四分之一(25.7%)被送安親班，但也是以家長自己或配偶自行照顧為主(42.4%)。家長對於未來疫情發展的最擔憂的，也是停課不停班的狀況下，難以處理孩子白天的照顧問題 (43.3%)，其次才是孩子無法穩定作息，養成不好的生活習慣 (19.1%) 。 

4、看得到卻吃不到的「防疫照顧假」：延後開學兩週，僅有6.4%(家有7-12歲+及0-6歲平日就讀公立幼兒園)家長有申請防疫照顧假，以媽媽申請為主(75.9%)。沒有照顧資源者，未申請防疫假的主因是防疫照顧假為「無薪假」，擔心影響家庭經濟(49.1%)，不希望拖累工作團隊，造成其他人的困擾(33.1%)，以及擔心工作做不完，影響自身工作進度(31.3%)。

兒盟執行長白麗芳表示，一旦孩子就讀學校出現2例確診，就必須全校停課14天，若孩子非屬居家隔離對象，就不適用居家隔離假，家長勢必要請無薪的家庭照顧假來照顧孩子，長期下來也是相當沉重的負擔，因此兒盟呼籲政府： 

1、讓家長有足夠天數的家庭照顧假且「敢請假」：依「性別工作平等法」，家庭照顧假併入事假來計算，全年以7日為限，一年可請事假則不得超過14日；高中職以下學校雖已延後兩周開學，若家長再遇停課14日情況，現行照顧假天數絕對不足，政府應確保在停課期間，家長可請假照顧小孩，不用擔心可能因此失去工作。此外，政府應監督企業，當受僱者因停課狀況而請假，不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績；或政府可參考日本政府作法(備註2)，補助企業承擔請假期間的工資，讓家長可有「有薪」照顧假，且敢請假。 

2、研議減稅來減輕家長經濟壓力：除了現行以企業為主體的減免稅額方案之外，建議政府也應研議給防疫照顧的家長享有特別的減稅措施，可比照現行長期照顧特別扣除額的規定(目前長照扣除額的適用對象，包含自行照顧失能者的家庭照顧者)，讓在家自行照顧停課子女的家長，能享有額外的賦稅減免，藉此減輕育兒家庭的經濟壓力。 

3、確保弱勢家庭維持基本生活：本次調查發現因防疫額外支出超過薪資3成的家長憂心指數最高，顯示防疫期間額外支出增加，或請假而收入短少，對弱勢家庭而言負擔沉重，因此政府應適時提供扶助。

▲▼兒福聯盟公布「防疫生活影響大調查」結果，也設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊。（圖／翻攝自兒福聯盟）

▲▼兒福聯盟設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊。（圖／翻攝自兒福聯盟）

▲▼兒福聯盟公布「防疫生活影響大調查」結果，也設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊。（圖／翻攝自兒福聯盟）

在人心惶惶，家長們如此心憂的氛圍下，兒盟提醒照顧者們，盡量不要讓自己恐慌的情緒影響孩子，兒盟也設計「我的保健畫冊-保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊，歡迎家長們下載手冊，帶孩子建立良好防疫衛生習慣，更照顧孩子們的情緒健康。

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