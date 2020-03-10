禁止親屬探監！義大利「囚犯動亂」釀7死　從北到南…25監獄掀暴動

▲囚犯掛上橫幅要求釋放。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利新冠肺炎確診數已突破9000人，總理孔蒂也宣布全國封鎖，所有人除了工作或看病外，不能離開居住地區，但這項措施，卻也引發監獄暴動。義大利為避免新冠肺炎疫情擴散至獄內，限制親友探視，引發囚犯不滿，在獄中縱火暴動，甚至有獄警遭挾持、幾名囚犯逃跑，造成至少7人死亡。

最初的動亂是由北部摩德納（Modena）監獄開始，囚犯的親屬在獄外抗議，要求獄方允許他們探視，整場暴動造成至少3名囚犯死亡，不過有其中2人是吸毒過量，1人死因不明，真正致死原因還需調查。

▲前來探視的家人在獄外和警方爆發衝突。（圖／路透）



監獄警察組織UILPA表示，帕維亞（Pavia）有2名獄警在8日晚間遭挾持、米蘭聖維托（San Vittore）監獄的囚犯在屋頂掛上要求赦免的橫幅、托斯卡尼（Tuscan）監獄的犯人更點燃床墊抗議。另外，還有當地媒體報導，南部福賈（Foggia）監獄有50名囚犯趁亂逃獄，大部分都很快被抓回，但目前仍有9名囚犯下落不明。

▲▼囚犯站上屋頂抗議，獄內飄出陣陣黑煙。（圖／路透）



《路透社》報導指出，義大利從8日至9日之間，從北到南至少有25所監獄發生動亂，司法部長博納費德（Alfonso Bonafede）表示，政府對解決方式持開放態度，但動亂必須停止；極右派領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）則表示，當局應該以「鐵拳」應對。

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