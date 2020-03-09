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新加坡證實了！歌詩達幸運號明靠港　將啟動健康檢測程序

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▲▼ 「歌詩達幸運號」郵輪（Costa Fortuna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歌詩達幸運號郵輪母港在新加坡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

郵輪「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）日前接連被馬來西亞、泰國政府拒絕靠港，被形容為威士特丹號「海上人球」翻版。繼歌詩達郵輪透露10日即將停靠新加坡，新加坡有關單位9日稍早證實，郵輪上所有乘客即將於10日下船，屆時將展開一連串健康檢查。

新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，歌詩達幸運號3月3日自新加坡啟程，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，即便船上乘客沒有出現發燒或其他呼吸道症狀，原定行程卻接連被馬來西亞、泰國政府的防疫政策打亂，郵輪被禁止靠岸。

對此，新加坡海事及港務局（MPA）、新加坡旅遊局（STB）9日召開聯合記者會表示，作為預定行程的一部分，歌詩達幸運號10日將停靠新加坡，且在下船程序啟動之前，船醫將對所有旅客和船員進行健康檢查，確保每個人的身體狀況良好。

根據當局公告，郵輪上全體乘客當初都是從新加坡登船，且均依照相關規定完成登船前的檢查，包括旅遊史及體溫檢測等程序，「作為預防措施，所有進入新加坡的乘客必須接受體溫檢測」。此外，出現發燒或其他呼吸道疾病症狀的旅客，即便未符合衛生部門的相關定義，都有可能需要進行新冠病毒檢測，拒絕檢測者將不得入境新加坡。

歌詩達郵輪（Costa Crociere）稍早已宣布，10日自新加坡啟程的郵輪行程將取消。

►威士特丹號翻版！歌詩達幸運號遭大馬泰國拒絕靠港　慘淪海上人球
►不斷更新／「北海道累計108例」神奈川爆第2死　新潟「托兒所員工」中鏢

▲▼ 「歌詩達幸運號」郵輪（Costa Fortuna）。（圖／達志影像／美聯社）

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