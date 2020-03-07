痴情男買千萬豪宅+盛大婚禮！　女半途悔婚他怒告…僅判她退25萬聘金

▲陳男與林女原論及婚嫁，未料訂婚後2人爭執不斷，林女提出悔婚後，陳男怒提告求償282萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子與林姓女子2014年論及婚嫁後一起在高雄買下一間千萬豪宅，由陳男先支付頭期款240萬元，房屋登記在2人名下，隨後雙方又花費了64萬元買傢俱、裝潢，未料婚還沒結成，2016年時2人感情生變，隔年6月林女毀婚，陳男氣不過，怒提告向林女索討頭期款及婚禮費用282萬多元，法院審結判林女僅需償還25萬元聘金。

陳男與林女原為男女朋友，雙方2014年時共同購下一豪宅，由陳男先支付頭期款240萬元，房屋所有權部分則登記為2人各半，而2015年陳男再支出64萬餘元裝潢及添購傢俱。2016年5月28日2人訂婚，陳男以現金交付聘金25萬元給林女，並於10月30日在餐廳舉行婚禮，加上婚紗、婚攝等各項結婚開銷，共計花費了68萬多元，然而結婚儀式結束後，林女一再拖延，致雙方遲遲未辦理登記。

2016年11月間陳男與林女因諸多事情發生爭執，林女受不了後便委請律師發函表示悔婚。2人分手後，陳男認為林女婚前沒有付出就占有房屋一半的所有權，不滿之下提告要求林女償還頭期款的一半120萬元，以及裝潢、婚禮等細項的費用，另再還有突然悔婚的30萬元精神撫慰金，總計282萬餘元。

法庭上林女辯稱，陳男房屋頭期款非他本人所付，為陳的父母出資支援，另裝潢、傢俱只有餐桌椅及冷氣為陳男付錢，剩下都是她親自付款的，至於男方所說的婚禮各項費用，也全都不是事實，只有婚紗是她提領出現金後再交給陳男支付的。林女再表示，有關房屋的後續處理，她願意待房子拍賣後將所得價金還給陳男。

法院審理時認為，對於解除婚約陳男與林女2人都須負起責任，另因陳男無法提出裝潢、傢俱為他所支付的證據，審結判林女僅需償還婚禮時收得的25萬聘金，其他免還。全案仍可上訴。

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