信義區裸洋男離奇身亡！護鳥徘徊「有聲音叫我脫光」　隔夜墜下14樓不治

▲本刊週一獨家報導在信義區裸逛大街的加拿大籍男子，隔天凌晨竟被發現墜樓身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊週一獨家報導一名外籍男子，在信義區信義路上臉戴口罩、手護下體，裸體逛大街，詭異行徑引起路人側目。不料4日凌晨他竟闖入基隆路一段某大樓，並從14樓頂墜落1樓車道口，當場全身骨折，送醫不治死亡。

這名被本刊報導裸逛大街的男子，雖未露鳥，但仍被民眾報警舉發，根據《自由時報》的報導，警方調查其身分後得知他是加拿大人，現年32歲，自稱短期訪友而來台灣。該男當時向警方透露自己一直聽到有聲音叫他全身脫光，警方訊問後將他依社會維護法裁處，並送往市立聯合醫院松德院區觀察，沒想到他離開醫院後，竟然還回到原裸行地點附近徘迴。

不料4日凌晨，這名32歲的加籍男子竟闖入基隆路一段某大樓，並從14樓頂樓墜落一樓車道口。住戶聽到巨響查看報警，男子被發現時全身多處骨折，已無生命跡象，送醫後仍告不治，目前整起墜樓案並無發現外力跡象。

警方在調查墜樓者身分及動機時，才得知他就是前一天在信義區裸逛大街上新聞的男子。而他為何要裸體，又為何會墜樓，檢警已聯絡他在加拿大的親友調查原因。

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