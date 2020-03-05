已掌握陸網軍攻台證據　邱垂正：國台辦回應「編織謊言」不攻自破

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者任以芳／台北報導

針對大陸國台辦表示，大陸網軍散佈假消息攻擊台灣，「完全是編織謊言，製造兩岸對立。」對此，陸委會發言人邱垂正5日回應表示，檢警已掌握確切資料，「呼籲陸方應以防疫優先，以蒼生為念，以兩岸人民的健康安全為念。」

新冠肺炎（COVlD-19）疫情正在全球蔓延，刑事局偵七大隊就接獲18件不實疫情訊息案件紀錄，經警方清查網路IP資訊，發現來自大陸網軍造謠有高達13件。大陸網軍是否製造假訊息？對此，大陸國台辦朱鳳蓮表示，「民進黨政府聲稱，所謂大陸網友在台散佈疫情假資訊，完全是編織謊言！民進黨政府不斷操縱綠營政客、綠色媒體和豢養網軍，大肆捏造、散佈關於大陸疫情的不實信息和謠言，攻擊大陸防疫舉措。」

▲刑事局掌握對岸網軍散佈假消息證據。（圖／記者張君豪翻攝）

針對國台辦回應，邱垂正指出，檢警已掌握大陸網軍造假證據，「發現對岸微博等網站社群平台，利用大量的臉書、人頭帳號、粉絲專頁跟Line帳號進行散布，內容渲染台灣疫情失控等假訊息。」相關檢警機關掌握證據，政府機關及司法機關都已經啟動了司法的程序，進行偵辦。

邱垂正指出，「我想這個事情也很清楚，國台辦所謂『編織謊言』的說法是不攻自破的，我們呼籲陸方，當前應以防疫優先以蒼生為念，以兩岸人民的健康安全為念。」務實溝通處理相關問題，操作政治分化，只會弄巧成拙。