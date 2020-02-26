全球夯藥「瑞德西韋」不是唯一解　抗疫國家隊：製藥祕方藏3人身上

圖文／鏡週刊

《鏡週刊》調查，官民協力的「抗疫國家隊」，不只展露初步實力，接下來還有與時間賽跑的抗疫三部曲，包括「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」。第2個關鍵工作，就是從採檢確診後進入治療階段後，必須發展有效的藥物。本刊調查，中研院更已取得「關鍵3人」的血液，正積極研發「治療性抗體」。

本月20日，總統蔡英文赴國家衛生研究院視察時，國衛院長梁賡義宣布，已成功合成被認為可能有效治療武漢肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）；隔日，由中研院化學所副研究員陳榮傑率領的7人研究團隊也宣布，他們從藥物「起始物的起始物」開始合成，經短短2週努力，也成功合成百毫克級的瑞德西韋，二團隊所合成的藥物純度都高達97％。沒想到，國衛院24日再宣布，已成功提升到公克級的合成，讓國內為之振奮。

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不過，這款由美國吉立亞藥廠研發的瑞德西韋，之所以會成為治療武漢肺炎的熱門用藥，主要是因美國首例確診的個案使用後痊癒，但只有1例正式報告，它到底是不是適合對抗武漢肺炎的新藥，仍待更多臨床試驗。

對此，官民協力的國家隊已多頭並進，研發除了瑞德西韋之外的防疫藥物。以中研院為例，本刊調查，研究團隊也嘗試從抗體研發治療藥物，並已從台灣5個出院病例中，取得其中3名康復者的血液抗體。

「他們（指確診出院者）都非常熱心！」中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良說，抽血必須徵求病人同意，但徵詢過程中，這3名康復出院的確診者都非常願意共體時艱並捐血供研究；接下來會從病人身上找出具有治療效果的B細胞，之後分離出抗體基因，進一步循基因工程方式，利用細胞培養、製造蛋白質，再進行純化後，就會進入臨床試驗，嘗試開發出治療性抗體。

至於瑞德西韋的效用，17年前的抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁則表示，目前僅有美國單一案例使用瑞德西韋治癒，尚無法斷定是否真有藥效，加上人體臨床實驗要有疫情才可測試，研判病例較多的中國會是測試瑞德西韋的關鍵地，只要有2、30例試驗成功，或許就可證明有效。



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