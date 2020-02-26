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百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲女子搭電梯與人發生爭執，雙方互吐口水還推打，2人都被起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

黃姓女子在台鐵百福車站搭電梯時，與另名江姓男子發生爭執，一氣之下竟直接朝對方吐口水，而對方也不甘示弱回吐，就這樣2人在電梯內互相「唾液攻擊」，還用手相互推打。事後，2人分別互控對方傷害、強制罪，案經基隆地檢署認為，此舉已涉犯公然暴行侮辱罪，雙雙遭起訴。

據起訴書指出，黃女於2019年8月15日晚間在基隆七堵百福車站搭電梯時，僅因為與江男發生口角，就吐口水、推打對方，然而江男不甘受辱，以同樣行為回應，旁邊民眾苦心勸阻，2人卻怒氣未消，才決定互告。

對此主任檢察官陳彥章表示，根據刑法第309條規定，「公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金」，若以強暴手段為之，則有加重處罰的規定，也就是觸犯「暴行侮辱」者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

檢方認為，根據電梯監視器畫面，2人沒有以強制手段，要求對方退出電梯，受傷部分證據不足，因此傷害和強制罪的部分處分不起訴；不過因為互吐口水加上推打過程，認為黃女、江男是以強暴方式公然侮辱，因此依公然暴行侮辱罪嫌對2人起訴。


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