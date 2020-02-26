嘉義縣消防局太保分隊新建辦公大樓　預計110年4月底完工

▲嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局第二大隊太保分隊舊廳舍屋齡已屬老舊，且受到3年前台南0206地震影響，造成廳舍的柱結構裂損，嚴重影響同仁辦公及備勤安全。因此，消防局積極在中央爭取新建預算，在太保市原消防隊舊址舉行「消防局第二大隊太保分隊新建廳舍」，由縣長翁章梁主持動土儀式，預計將在110年4月底完工。

▲嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓規劃圖（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



太保市為農業縣轄市，幅員遼闊且人口大多集中於東西兩側，其中東太保嘉太分隊廳舍已於108年建設完成，並於今年由原太保分隊暫時先入駐服務，而西太保原太保分隊廳舍則自民國62年竣工使用，歷經多次地震，於民國96年經土木技師公會鑑定為危險建築。



消防局表示，太保消防分隊新建辦公廳舍位處縣道168線(嘉朴公路)原廳舍所在地上，基地面積1,014平方公尺(約306.7坪)，將新建地上4層(總樓高16.7米)之鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積1,363平方公尺(約412.3坪)，總工程經費新臺幣4,176萬5000元，由中央補助新臺幣2,523萬2000元，地方配合編列新臺幣1,653萬3000元，由張涵瑋建築師事務所負責設計監造，築禾營造有限公司承攬施工，工期總計400日，預計110年4月底完工。



翁章梁表示，舊的辦公廳舍為30坪的平房，卻須容納10餘人駐守，已造成消防員生活及辦公不便，新建一個良好辦公、生活環境是縣府的責任，讓他們無後顧之憂放心去救人，期盼新建的消防分隊能提供更強大的戰力，帶給民眾更優質服務。



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