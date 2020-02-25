長者過世辦喪4萬元手尾錢「被當垃圾丟」　資源回收婦不貪直送警局

▲1名老婦人過世，辦喪期間其所有4萬元現金被家屬誤為垃圾給資源回收楊姓婦人，楊婦發現即交市警四分局安平派出所查處，協助歸還這筆「手尾錢」，令家屬意外及感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名老婦人過世，辦喪期間其所有4萬元現金被家屬誤為垃圾給資源回收楊姓婦人，楊婦在整理時發現內有千元現金，即交市警四分局安平派出所查處，警方從1張通知單，循線找到老婦人家屬，歸還這筆「手尾錢」，令家屬意外及感動。

2月25日凌晨0時許，家住安平區楊姓婦人偕女兒，至市警四分局安平派出所稱，她拾獲4萬元現金，經員警蔡汶萍詢問，楊姓婦人稱在24日晚上7時許，在安北路巷口遇一名婦人在路邊等待垃圾車欲倒垃圾，因楊婦見其垃圾袋內有可回收變賣之物，便向該婦人索取該垃圾帶回家分類整理，但深夜整理該回收物品時，不意在垃圾袋內發現1捆千元大鈔，清點之下竟有4萬元之數。

蔡員細心詢問楊婦能否回想係在何處、由何人取得該垃圾，而該垃圾袋內有其他可資辨別姓名地址之物？楊姓婦人表示有1張通知單夾在垃圾之內。經由通知單的指引，蔡員立即至安平區安北路尋找鄭李姓婦人，意外地發現該戶目前正處治喪期間。蔡員詢問該名許姓婦人是否前晚有在外倒垃圾？垃圾袋是否被另1婦人要走？許姓婦人皆稱是，惟竟不知裡面藏有現金。蔡員立即載許姓婦人返回派出所,讓2名婦人相互查證。

原來鄭李姓80歲老婦人，已於2月份在睡夢中往生，她的許姓媳婦日前在家整理老婦人相關遺物，於2月24日晚上7時許，將不要的物件打包後，在巷子口等待垃圾車,準備丟棄。這時家住安平區楊姓婦人見許姓婦人垃圾袋內，有些許可變賣物品，便騎乘機車靠近詢問能否將垃圾袋交給她，許姓婦人在未查覺裡面有4萬元現金，而陰錯陽差將婆婆生前的私房錢拱手給人。

幸好楊姓婦人拾金不昧，雖值深夜仍立即將拾獲之現金拿至派出所請求協助，在員警鍥而不捨的努力下，老婦人留下的「手尾錢」終歸還家屬所有。許姓婦人為表感謝，贈與楊氏母女各1紅包表達感激之意，楊姓婦人也答應，在鄭李姓老婦人出殯之日前往祭拜，以表心意！

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