案29太太、小兒子確診「掌握接觸者143人」　太太曾因呼吸道症狀4度就醫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2例新冠肺炎病例，為昨（23）日公布確診案27的小兒子（案29，40多歲）及太太（案30，70多歲）。指揮中心表示，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28、29、30）、50人陰性，其餘檢驗中。

指揮官陳時中指出，案29於1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案密切接觸者，而收治入院採檢，於今日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐，目前感染源釐清中。

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案30則是2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間「因呼吸道症狀4度就醫」，22日因列為確診個案密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診，目前無發燒也無不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。