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KTV總找不到歌？這個網站會自動替YouTube影片生成卡拉OK版

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▲▼Youka。（圖／截自Youka）

▲Youka將自動替YouTube上的音樂去除人聲並加上字幕，行成卡拉OK版。（圖／截自Youka）

記者王曉敏／綜合報導

想唱的歌總是沒在KTV上架嗎？未來只要YouTube上有的歌都有機會唱得到！稍早前網路上出現一款名為「Youka」的免費網站，可將任何YouTube影片改造為卡拉OK歌曲。

「Youka」為YouTube及卡拉OK（karaoke）的組合縮寫，網站上會自動去除YouTube音樂中的人聲，並從線上的歌詞網站上取用歌詞，整體畫面就像在唱卡拉OK一樣。據技術專家拜奧（Andy Baio）的說法，該服務應該是使用一款名為Spleeter的開源AI工具，來將人聲與音樂分離。

該網站目前已暫停服務，不過據科技網站《The Verge》報導，只要能在網路上找到歌詞，該應用程式即可用於播放任何歌曲。雖然網站上的語言選擇僅顯示英文，但Youka在Twitter上表示，將支援超過108種語言，這意味著其也可以用於播放非英語的歌曲。而人聲與音樂隔離可透過兩種方式，因此使用者可選擇聽無人聲的卡拉OK版本，也可選擇聽只有人聲無伴奏的版本。

雖然其人聲隔離並不能完美去除歌曲中的人聲，播放時仍可聽到非常微弱的「窸窣」聲，但仍相當快速且有效。它甚至可用來分割Vlog的旁白及配樂，此外，它甚至可以用來生成任何KTV上都找不到的音樂，拜奧以電子音樂「Sandstorm」舉例，該歌曲中一句人聲都沒有，但因網路上有其「電子音歌詞」，因此同樣可生成卡拉OK版本。

Youka在Twitter上表示，出於法律及技術上的原因，這個網站恐怕不能長久。他透露，目前該網站的託管費來自一家大型雲端公司提供的2000美元，網站的營運成本高昂。Youka網站上寫道：「原來的網站已經掛了，但這個想法依然存在。」預計在克服版權及網站營運成本的相關問題後，就會回歸。

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