KTV總找不到歌？這個網站會自動替YouTube影片生成卡拉OK版

▲Youka將自動替YouTube上的音樂去除人聲並加上字幕,行成卡拉OK版。(圖/截自Youka)

記者王曉敏/綜合報導

想唱的歌總是沒在KTV上架嗎?未來只要YouTube上有的歌都有機會唱得到!稍早前網路上出現一款名為「Youka」的免費網站,可將任何YouTube影片改造為卡拉OK歌曲。

「Youka」為YouTube及卡拉OK(karaoke)的組合縮寫,網站上會自動去除YouTube音樂中的人聲,並從線上的歌詞網站上取用歌詞,整體畫面就像在唱卡拉OK一樣。據技術專家拜奧(Andy Baio)的說法,該服務應該是使用一款名為Spleeter的開源AI工具,來將人聲與音樂分離。

該網站目前已暫停服務,不過據科技網站《The Verge》報導,只要能在網路上找到歌詞,該應用程式即可用於播放任何歌曲。雖然網站上的語言選擇僅顯示英文,但Youka在Twitter上表示,將支援超過108種語言,這意味著其也可以用於播放非英語的歌曲。而人聲與音樂隔離可透過兩種方式,因此使用者可選擇聽無人聲的卡拉OK版本,也可選擇聽只有人聲無伴奏的版本。

雖然其人聲隔離並不能完美去除歌曲中的人聲,播放時仍可聽到非常微弱的「窸窣」聲,但仍相當快速且有效。它甚至可用來分割Vlog的旁白及配樂,此外,它甚至可以用來生成任何KTV上都找不到的音樂,拜奧以電子音樂「Sandstorm」舉例,該歌曲中一句人聲都沒有,但因網路上有其「電子音歌詞」,因此同樣可生成卡拉OK版本。

Ever wanted to sing Darude's "Sandstorm" at karaoke? https://t.co/Q1QnN4nqoM pic.twitter.com/quHb1q7sKH