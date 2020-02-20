謝長廷曝鑽石公主號現況　確診婦人沒症狀！夫哀求上包機被婉拒

▲謝長廷談鑽石公主號。（圖／翻攝謝長廷臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

針對日本鑽石公主號有22名台灣籍旅客，2名台灣籍船員，共24名臺人，但5位確診不能上包機，要等康復出院，剩下19位要等完成檢疫、檢疫結果為陰性才可上包機。駐日代表謝長廷也透露現場狀況。

謝長廷19日在臉書表示，「現在已經在侯船室，今天希望至少能接回7人」，18日深夜，一位80多歲的先生line他說：「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」

謝長廷提到，該名80多歲的老先生5天前就檢測，一直等不到通知，擔心是確診感染，從line的文字中可感受到對方興奮跟快樂的心情，他當然隨喜，但也想到還不能回去的人的感受。

謝長廷指出，一位確診的W女士在醫院，一直渴望能夠驗出陰性結果趕上這班包機，但每次通知都令她哀傷；另一位J先生的太太確診陽性，但並沒有任何症狀，J先生幾近哀求希望包機能把太太載走，但這跟中央防疫中心的指示不合，只能婉拒。

謝長提說，這種壓力對健康當然不利，所以必須耐心的安慰鼓勵，也適時把意見反映，希望有助健康，即便可能會有些反彈意見，也算幫忙分攤壓力，未來這些留在日本治療的人也是我們駐外使館要關心的對象。