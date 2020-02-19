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社會 社會焦點 保障人權

70歲老翁經濟困頓　「派出所前走來走去」暖警贈米暫解斷糧危機

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲一名70歲張姓老翁日前在派出所門口徘徊，因經濟狀況不好想向警方求助，所長確認緊急救助物資後，把一包白米交給老翁，暫時緩解他斷糧困境。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鹽埕區日前有一名張姓老翁在派出所門口徘徊，所長上前關心，察覺老翁欲言又止，便將他帶進所內，老翁才敞開心房跟所長說自己經濟狀況不好，僅靠微薄的補助約3千元度日，又患有眼疾無法工作，目前暫住朋友家中，因不想再麻煩朋友，所以向警方求助，所長確認緊急救助物資後，把一包白米交給老翁，暫時緩解他斷糧困境，對於員警的協助老翁不斷向警方道謝。

高雄鹽埕分局建國四路派出所所長李仁郁，日前看見一名張姓老翁在派出所門前徘徊，舉止不定、躊躇不前發現有異，協同值班同仁了解關心，只見老翁話到嘴邊卻又吞了回去，似乎有難言之隱。所長便將老翁帶進所內休息，傾聽老翁內心的話，老翁敞開心房跟所長說明自身目前的困境。

據了解，70歲張姓老翁之所以在派出所門前徘徊，其實是想向警方求助，但又不知怎麼開口。老翁說自己經濟狀況很不好，僅靠著微薄的補助約3千元收入過日子，居無定所又患有眼疾需要開刀，暫無法工作，目前暫住朋友家中，不好意思再麻煩朋友，因為看新聞說又有一波寒流要來，所以想問警方看看可不可以，提供一些物資援助，好度過最近艱困的日子。

所長聽完，趕緊確認所內的緊急救助物資是否有庫存，確認後把一包白米送給老翁，暫時緩解近期生活困境，並留下派出所聯繫資料，以便後續協助或轉介等協助。老翁對於所長熱心協助，還願意傾聽所苦並主動提供白米給予協助，讓他感到欣慰，不斷向警方道謝才離去。

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