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腸病毒「非流行期」攪局！開學前夕增2重症　15歲男手抖發燒送醫

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▲▼疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

目前非國內腸病毒流行期，但仍有傳播風險，疾病管制署今（18）日公布，上週新增2例腸病毒併發重症病例，分別是北部15歲少年和東部6歲女童，今年累計4例腸病毒重症，都是感染71型。下週適逢開學，提醒家長要加強教導學童落實洗手等衛生觀念，並落實生病不上課。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，15歲少年於1月7日至9日間陸續有雙手顫抖、肩頸疼痛、發燒、嘔吐等症狀，於第二次就醫時收治住院，住院期間出現步態不穩情形，經檢驗審查確診；6歲女童於1月17日出現發燒、口腔潰瘍、手腳紅疹及嗜睡等症狀，18日因嘔吐、意識模糊等情形收治住院，經檢驗審查確診；2人經治療後症狀均改善並已出院。衛生單位調查，個案同住接觸者沒有疑似症狀，同班同學放寒假之前都有腸病毒情況，可能是同學間交叉接觸感染。

▲▼(1400)疾管署例行記者會，流感及腸病毒疫情說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲防疫醫師林詠青。（圖／記者呂佳賢攝）

疾管署監測資料顯示，國內腸病毒疫情處於低點，社區腸病毒以克沙奇A群為主，惟腸病毒71型仍持續活動。今(2020)年累計4例腸病毒併發重症病例，均感染腸病毒71型；近3年(2017至2019)同期分別為0例、3例(克沙奇A4型1例、克沙奇B1型2例)、3例(克沙奇A10型、腸病毒71型及腸病毒D68型各1例)。

下週適逢開學，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，民眾應加強教導學童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以避免與其他幼童頻繁接觸造成交叉感染。

疾管署再次強調，腸病毒並非幼兒專利，青少年甚至是成人都有感染的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。

由於5歲以下幼兒仍是腸病毒重症高危險群，提醒民眾於幼兒感染腸病毒後一週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。

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