南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求「盡快說明」不合規定恐挨罰

▲南山人壽日前貼出一張公告指出，大股東尹衍樑下令，各記副董事長尹崇堯、總經理許妙靜一支大過。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽去年因「境界」新系統遭金管會重罰，日前流出一份懲處公告，大股東尹衍樑下令，各記副董事長尹崇堯、總經理許妙靜一支大過。金管會今（17）日對此表示，任何員工或主管懲處應按照內部作業程序辦理，若違反相關規定將依法懲處，目前已要求南山人壽盡快說明。

南山人壽斥資百億元的新系統上線後，不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，金管會在2019年9月17日下重手開罰3,000萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，同時也暫停南山銷售投資型保單。

南山人壽15日貼出一張內部公告指出，「本公司108、109年連續二年業績為業界排名第三。本公司尹衍樑董事要求副董長及總經理核予大過乙次，以敬效尤！」消息一出，引起南山員工議論。

金管會保險局官員表示，任何對於員工或相關主管懲處，都應按照內部作業程序辦理，這起懲處案明顯不符合公司治理，若未依公司治理及內控程序，將依公司法、內控法進行處置，目前已發函要求南山人壽盡快說明。

南山人壽對此指出，公司連續2年業績排名掉到第3，管理團隊深自檢討，致力轉型及改善，並從客戶的角度出發，期許提供客戶更好、更高品質的服務。