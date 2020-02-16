「資產保值+防禦」不怕疫情影響全球股市！保險專家：美元保單可續為今年市場主流

▲公勝保經認為，美元保單可望續為今年市場主流。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

壽險保單2020年新政策規範要降低「儲蓄比重」，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球股市表現，多數民眾擔心不知道該購買何種保險商品。公勝保險經紀人認為，美元資產的保值功能及防禦效果更顯重要，預期美元保單可望續為今年市場主流。

金管會2019年底發布訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）的最低比率規範」，未來壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，自2020年7月1日生效。未來在相同保費條件下，保戶可以買到更多的保額，讓保險真正回歸保障本質。

台灣的保險滲透度為世界第一，但根據壽險公會統計資料顯示，國人平均死亡保障額度不到60萬元。公勝保經戰略長李正偉表示，國人壽險保障不足問題沉痾已久，保障型商品一直有市場商機，只要設計出多元特色的保單，讓保障成分更加值的商品，就能吸引保戶目光。

▲公勝保經戰略長李正偉。（圖／公勝保險經紀人提供）

有鑑於此，公勝保經致力於推動保障型商品，2019年與台灣人壽聯手，共同推動分期繳保障型美元保單「美利勝」美元利率變動型終身壽險；2020年更瞄準廣大家庭保障與資產傳承市場商機，乘勝追擊推出「美傳勝」美元利率變動型終身壽險。

李正偉指出，以「美傳勝」保單為例，即有4大優勢：「分期繳」、「高保障槓桿」、「美元計價」與「保險金給付選擇權」，將繳費年期從2年拉長到6年，讓保戶規劃更充足的保額，真正滿足保障的需求；並在繳費期間提供1至6級失能豁免保險費，免除不幸發生失能後的後顧之憂。

展望2020年，公勝保經認為，新冠肺炎疫情蔓延影響全球股市表現，再者市場也預期年底美國總統大選後，股債將進入修正期，屆時美元資產的保值功能及防禦效果更顯重要；另外，台幣保單持續面對高避險成本侵蝕保險公司獲利，削弱保險公司推動台幣保單的意願，美元保單仍將是市場主流。

公勝保經進一步指出，加上主管機關政策要求人壽保險必須符合「最低死亡保障門檻」，將有利於美元保障型商品的市場接受度繼續增溫。