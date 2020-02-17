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安南醫院「細胞治療中心」　守護台灣癌友免奔波國外就醫

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▲台南市安南醫院腦神經外科主任莊皓宇指出，自體免疫樹突細胞（DC）治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，最先進之治療癌症的方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南醫院腦神經外科主任莊皓宇指出，自體免疫樹突細胞（DC）治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，最先進之治療癌症的方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院細胞治療中心正式成立，可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第4期實體癌症，及上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第1-3期實體癌症，經標準治療無效之病人進行收案與治療。

安南醫院副院長，同時也是幹細胞專家林聖哲醫師表示，安南醫院繼建構完整之癌症治療中心，包含精準癌症藥物治療及先進放射治療相關設備之後，於2019年12月18日獲得衛福部核准「實體癌第四期」之自體免疫樹突細胞（ Dendritic cell，簡稱DC）治療，另外，針對「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」之自體免疫樹突細胞治療計畫書，也於衛福部嚴謹審核之後，於2020年1月13日正式核准施行。

請繼續往下閱讀...

安南醫院腦神經外科主任莊皓宇醫師表示，第四期癌症及多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）的預後極差，即便經積極手術，藥物及相關放射線治療，預後也相對不佳，樹突免疫細胞治療則是先進醫學所提供的加成武器，每年皆有數千篇學術論文發表，實驗室早已證實在動物實驗以樹突細胞配製的腫瘤抗原或疫苗，對癌症具有相當的抑制效果，而在歐美和日本等已開放癌症細胞治療之國家，相關的治療報告皆顯示，病患接受治療後，不良反應極明顯的副作用皆不多。

▲台南市安南醫院腦神經外科主任莊皓宇指出，自體免疫樹突細胞（DC）治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，最先進之治療癌症的方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院放射腫瘤科詹凱翔醫師指出，安南醫院通過之自體免疫樹突細胞（DC）治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，最先進之治療癌症的方法之一。原理是手術取出病人的腫瘤組織後，於生技廠實驗室中培養出癌細胞抗原，然後與病人自己血液的樹突免疫細胞共同培養，以製成樹突細胞疫苗。臨床醫師將於細胞治療中心，分次將疫苗注射於病人的腋下或鼠蹊部淋巴結，讓它進入循環，教育血液中T細胞去辨識及殲滅癌細胞。此外，樹突細胞本身也會釋放毒殺因子殺死癌細胞，抑制腫瘤生長及癌細胞擴散，甚至能使腫瘤縮小殺死或消失。自體免疫樹突細胞（DC）治療由於是利用病人自體的細胞，接受治療後預期的副作用，相對於接受傳統化療及標靶治療為低。

衛生福利部於2019年9月6日發布了「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文（簡稱特管辦法），允許通過審核的醫療機構能合法針對特定病人執行細胞治療。安南醫院細胞治療，擁有經衛福部嚴謹查核評鑑之細胞培養及疫苗相關備製設備，並已建置完全國內外符合收治條件的病人諮詢相關治療療程。過去許多病友為了疾病必須遠赴日本、美國等地接受細胞治療。特管法的開放使得病人不必再拖著病體、冒著生命危險遠赴國外求醫，保障病患的安全與權益，無疑是一項德政。台南市安南醫院「細胞治療中心」本著這樣的出發點，以造福更多難治之癌症病患為目標，也正式宣告南台灣進入癌症細胞治療新領域。

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