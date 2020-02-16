還能撐多久？新冠肺炎台灣「暴風雨前寧靜」　醫：2時間點成防疫破口

圖文／CTWANT



新冠病毒（COVlD-19）全球肆虐，鄰國日本近日確診人數激增，甚至傳出有病患發病還擠電車通勤，可能感染更多人。台灣確診病例已多日未增加，但卻有專家憂心表示，這可能只是「暴風雨前的寧靜」，未來兩個時間點恐成為防疫破口。

▲謝宗學臉書發文。（圖／Dr. E 小兒急診室日誌臉書）

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，台灣已經好幾天沒有新增新冠肺炎確診病例，但他綜合各種資訊分析後直言：「更大的暴風正在醞釀。」謝宗學指出，大陸鄰國一個接一個淪陷，韓國爆發疑似院內感染封院，新加坡不斷傳出社區疫情，日本出現社區疫情和死亡案例，唯獨台灣還未發生社區疫情，「然而，我們還能撐多久？」

謝宗學表示，未來有兩個時間點，恐讓台灣的防疫網面臨嚴峻考驗。由於大陸復工，可能引發第二波疫情，所以三月中之後，台灣醫療網將可能承受大量台商回國治病潮衝擊。第二個時間點，則可能落在四月中後的清明回鄉掃墓潮，「輕症或無症狀感染者可能造成病毒散播。」

謝宗學語重心長說：「很想一直維持這樣相對平靜的日子，但看到眼前的暴風逐漸形成、增強，避也避不開，躲也躲不掉，只能接受現實。」他表示應該要為即將到來的醫療衝擊做準備，「台灣加油！」

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