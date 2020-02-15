健保卡示警增列「新加坡、泰國」　下一步揪「赴中港澳從第三地返國」者

▲健保署長李伯璋於記者會說明措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情不僅在中國大陸，國際間也陸續確診近600例病例，中央流行疫情指揮中心指出，由於新加坡、泰國已經有社區感染疫情，已發布醫界通函提醒第一線醫療人員，14天內有星泰旅遊史也必須監測，健保署雲端系統即起除中港澳返台旅遊史，也會提醒星泰旅遊史。健保署長李伯璋透露，下一步將從系統揪出「3個月內曾赴中港澳，但從歐美等第三地返國者」。

根據指揮中心致醫界通函指出，新型冠狀病毒疫情持續升高，尤其鄰近各國的確診個案仍在上升。指揮中心研判新加坡及泰國個案已經出現「第三波感染」，為了加強監測，對於曾到新加坡及泰國的民眾，且有發燒或呼吸道症狀應納入鑑測新型冠狀病毒的範圍內，只是尚未在篩檢結果出來前，這些人可在自家中進行管理。

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健保署長李伯璋受訪表示，健保雲端系統已經於昨日串連新加坡、泰國入境資料，也就是說，當醫師插患者健保卡可以看到14天中港澳旅遊史外，星泰旅遊史也一併提供。此外，目前中港澳返台者應該居家檢疫，健保署也進一步規劃在系統中揪出過去3個月內曾經到中港澳並從歐美等第三地返國者，需釐清其離開中國時間並進行示警，估計未來一兩天可以上線。