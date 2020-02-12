在家防疫輕鬆投保！英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

▲英國保誠人壽網站服務。（圖／翻攝自英國保誠人壽官網）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情已是全民關注的議題，藉此，英國保誠人壽提醒，出門在外要有「三手」，分別是「拱手不握手」、「隨時勤洗手」及「防疫資訊不離手」，降低傳染風險；此外，民眾也可以透過網路投保「碎片化商品組合」與線上服務，因應自身保障需求。

英國保誠人壽表示，出門「三手」分別是：

一、「拱手不握手」，與朋友見面或是商務場合，以點頭示意取代過往的握手禮節，降低病毒的傳染率。

二、「隨時勤洗手」，尤其是在進食前，養成洗手的好習慣，並切記，盡量不要用手揉眼睛、接觸口鼻。

三、「防疫資訊不離手」，加入衛生福利部疾病管制署的LINE（疾管家官方帳號），隨時掌握即時防疫資訊，避免被網路謠言誤導，而造成不必要的恐慌。

英國保誠人壽表示，為了降低傳染的風險，許多民眾也盡量減少出入公共場合，拜現今數位科技所賜，飲食可以叫外送、生活必需品可以透過電子商務下單送貨到府，工作也可透過視訊居家辦公，減緩了因這次疫情所帶來的不便。

然而，許多人因工作關係，必須透過機車、汽車或是自行車，穿梭於車陣當中，相對暴露在交通意外的風險當中，英國保誠人壽也提醒民眾，除了做好防疫準備之外，也別忘了為自己的意外保障做好把關。

▲在網路上也可以投保，規劃自己的保障。（圖／pixabay）

防疫期間，如何在家安心投保？英國保誠人壽表示，網路投保透過「碎片化商品組合」提供保戶更符合需求的網路投保商品，例如自駕機車、自駕汽車、自駕自行車的意外險、搭乘大眾交通運輸工具的意外險，都可以因應需求分別購買，用少少的預算為自己增加保障。

英國保誠人壽建議，可以透過網路投保「保誠人壽e保庇健康保險」，在家上網就可適時提高「實支實付」醫療險的額度，在防疫期間強化保障；另一方面，對於有出國需求的民眾，也可以網路投保「易遊保旅行平安保險」，並附加「海外突發疾病附加條款」，讓海外旅行更加有保障，只要在出國前1小時完成投保，即可為自己及家人帶來更安心的保障。

此外，英國保誠人壽也指出，業界首創「保險購物車」功能，符合消費者網路購物習慣，把想要的保險商品隨手放入購物車中，所有需求一次滿足，讓網路投保更容易上手；保戶只要跟著網頁上的步驟，輕鬆點選，就可以進行商品選購、試算、投保、核保，為自己的保障升級，在家也能保安心。