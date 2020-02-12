傳寶瓶星號旅客進花蓮泳池！業者「自主封館」至3月底　進行全面消毒

記者陳羿妏、郭世賢／花蓮報導

面對武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港後進行篩檢，而確認採檢呈陰性反應，1079名旅客全數下船返家進行自主健康管理，但花蓮卻傳出有旅客未依定待家中，前往想某泳池要游泳被拒，對此泳池業者為消弭消費者疑慮，貼出「自主封館公告」，自11日起一路休到3月31日為止，不營業且進行全面消毒。

▲花蓮泳池業者自主封館消毒（圖／郭世賢翻攝，下同）

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泳池業者提到，主要會配合政府的防疫作戰，因為運動時無法戴口罩，也無法確認來的客人是否曾赴大陸及港澳地區，此外泳池的客群年紀也比較高，為了「防疫不漏洞」，決定全面封館，員工照常上班，進行全館大消毒，順便整理老舊設施，而至於會員權益，業者說將協調把會籍時效往後延。

▲會員常客支持泳池業者自主封館消毒（圖／郭世賢翻攝）

1名常客表示，天天都來泳池報到，剛好前2天沒來而已，竟然就這樣封館，覺得權益受損，但還是尊重泳池業者的安排，認為封閉空間下有風險，為了國家安全，支持他們這樣做。

花蓮衛生局提醒，雖然是居家自我健康管理，盡量避免外出，但如果真的要出門，「絕對要全程戴口罩」，落實呼吸道、衛生禮節，若有違反規定的民眾，會被依傳染病防治法36條，未配合政府防疫措施，罰3000元至15000元不等的金額。



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