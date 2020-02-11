赴韓注意！南韓「防武漢肺炎」17日起加強台灣民眾入境檢疫措施

▲前往南韓遊玩的觀光客不忘戴上口罩。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎疫情在國際間蔓延，也讓各國繃緊神經，中央流行疫情指揮中心11日晚間表示，南韓宣布針對台灣、馬來西亞民眾擴大嚴格入境檢疫措施，從2月17日開始，除了填寫入境卡外，也要詳實填報健康申明卡及在韓國停留時的聯絡資訊，但也強調該措施並未限制台灣人入境南韓。

最新統計顯示， 中國大陸武漢肺炎確診個案累積達到4.2萬，且有逾千例死亡；台灣則維持18例確診，至於國際間累計439例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

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南韓政府11日宣布，除原先已建議之中國大陸外，進一步要求國民非必要勿造訪香港、澳門、新加坡、泰國、日本、馬來西亞、台灣等亞洲國家：另從2月17日開始，也針對台灣、馬來西亞等訪韓民眾擴大嚴格入境檢疫措施。

指揮中心執行官莊人祥表示，這項入境檢疫措施內容包含：台灣訪韓民眾除原本需填寫的入境卡，另需詳實填報健康申明卡及在韓國停留時的聯絡資訊，但不會要求我國民眾去韓國還要居家檢疫14天；進一步與韓國保健福祉部疾病管理本部(KCDC)聯繫，對方表示該項措施並未對我國國人入境韓國做出限制，旨在保護韓國人民減少遭受新型冠狀病毒感染風險。

不過指揮中心針對南韓的建議也強調，目前我國18例確定個案皆為境外移入病例或其密切接觸者，尚未出現社區感染病例，外籍旅客於我國境內感染風險低。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)。