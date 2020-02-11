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居家檢疫、隔離人數破萬！12人違規合計挨罰近百萬、6人強制安置

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▲▼(1900)中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎疫情國際間蔓延，國內針對確定病例接觸者、中港澳旅遊史者分別必須居家隔離、居家檢疫14天，禁止外出並需回報。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，統計至目前為止需接受相關管制措施人數已經超過萬人，且有12人因為違反規定挨罰，累計罰款接近百萬；還有6人被強制安置到檢疫所隔離。

中央流行疫情指揮中心把具感染風險者分，居家隔離、居家檢疫和自主健康管理3類，又以前兩類管制力道較強，必須禁止外出。

請繼續往下閱讀...

需居家隔離14天者為「確定病例的接觸者」，隔離期間須留在家中或指定地點，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國；必須每日追蹤2次居家隔離者的健康狀況，一旦出現症狀，由衛生主管機關安排就醫。

需居家檢疫14天的則是「具中港澳旅遊史者」，主管機關(地方政府民政局/里長或里幹事)會開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，檢疫期間須留在家中或指定地點，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國，由里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」，有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗，衛生主管機關加入主動監測。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，統計目前需居家檢疫者已經超過萬人，另居家隔離者則有383人；進一步瞭解居家檢疫未配合挨罰共9人，累計罰款達62萬，居家隔離有3人被罰，累計罰款26萬，合計已經接近百萬。

而依據規定，如果無法配合隔離，也會有強制安置手段，莊人祥說，目前總共有6人遭強制安置，其中5人已經解除隔離，情況包含禁止外出仍擅自離開隔離檢疫場所，或者是本身無定點可以隔離者。

日前就接獲一名離島人士透過小三通回到台灣本島，必須居家檢疫14天，卻因在台灣沒地方可住，竟在超商窩了3天，後來就協助安置到檢疫所。

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